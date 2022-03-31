Токаеву рассказали о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий

Глава государства принял председателя Сената Маулена Ашимбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах прошедшего в Алматы юбилейного заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, посвященного 30-летию со дня создания организации.

Председатель Сената также проинформировал Президента о ходе подготовки к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в сентябре этого года в Нур-Султане.

Глава государства отметил, что на нынешнем этапе стоит важная задача – закрепить за казахстанским форумом статус универсальной глобальной межрелигиозной диалоговой площадки, обеспечивающей конструктивный диалог по самым актуальным проблемам современности.

Маулен Ашимбаев рассказал о законотворческой работе Палаты, направленной на осуществление ключевых положений Послания народу Казахстана.

Глава государства отметил необходимость качественного законодательного обеспечения социально-экономических и политических реформ в стране.

Спикер Сената также представил информацию об итогах выезда парламентариев в регионы.