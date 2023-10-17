Только в рамках закона

Министр юстиции Азамат Ескараев начал с хороших показателей реализации проекта «е-нотариат». Так, благодаря мобильному приложению казахстанцы могут получить услуги нотариуса не выходя из дома.

– На сегодня около 19 тысяч заявлений рассмотрено по получению услуг «е-нотариата». Нет ни одной жалобы от населения. Это удобно, поскольку ходить к нотариусу не надо, хорошая экономия времени. В итоге можно в любой точке мира получить услуги по оформлению доверенностей в онлайн-формате, – сообщил министр.

Развивает ведомство и службу по исполнению судебных актов. В частности, упор делается на автоматизации этого процесса.

– Со временем не нужно будет выносить постановление судебного исполнения, функция перейдет в онлайн-формат. Сейчас в порядке пилота апробируем наш проект в Таразе. К слову, это будет экономить и определенную сумму, так как граж­данам не придется оплачивать дополнительные услуги частным судебным исполнителям. А ведь иногда эта сумма может достигать 25% от суммы задолженности, – привел данные Азамат Ескараев.

На сессии «вопрос-ответ» журналисты коснулись темы религиозного бракосочетания никях. Известно, что некоторые граждане не регистрируют брак, а ограничиваются лишь этим мусульманским обрядом. Признает ли государство такой вид бракосочетания?

Азамат Ескараев напомнил, что Казахстан по Конституции – светское и правовое государство, где все граждане должны соблюдать законодательство. И права девушек в полной мере защищены государством, если у них имеется официальное свидетельство о заключении брака. А вот если будущий супруг отказывается идти в РАГС, то спутнице стоит задуматься.

– Почему человек не хочет официально регистрировать брак? Кого или чего он боится? Что скрывает? Значит, к нему есть вопросы, – сделал заключение глава Минюста.

В ходе пресс-конференции Азамат Ескараев рассказал также о работе по регистрации алматинского апорта как казахстанского бренда. В частности, он напомнил, что в 2019 году Президент поручил сделать апорт международным брендом, как, например, сыры «Рокфорд», «Пармезан» или шампанское «Бордо». И вот, чтобы бренд «Апорт» стал узнаваемым в мире, министерство ведет работу.

– Мы уже проработали вопросы с соответствующей ассоциацией – производителем апорта. Она подала заявку в Министерство юстиции для регистрации алматинского апорта как географического указателя, – сообщил Азамат Ескараев. – Но вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, быстро не решаются. Зарегистрируем в Казахстане алматинский апорт как казахстанский бренд где-то по истечении четырех месяцев.

Министерство юстиции совершенствует законодательство и в области адвокатуры и нотариата. Эти законопроекты находятся на стадии обсуждения. Также ведомство прорабатывает вопросы по регулированию искусственного интеллекта с учетом нововведений в мире. В частности, рассмат­риваются концептуальные взгляды относительно регламентации вопросов применения и регулирования ИИ.