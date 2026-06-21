Тонувшую девушку спасли на Капчагайском водохранилище

В сопровождении спасателей МЧС она была доставлена в городскую больницу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Конаеве, на территории одной из зон отдыха Капчагайского водохранилища, во время патрулирования акватории спасатели заметили 21-летнюю девушку, которая тонула примерно в 20 метрах от берега за пределами буйковой зоны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Как уточняется, спасатели незамедлительно приступили к спасательной операции, извлекли пострадавшую из воды и доставили на берег.

На месте ей была оказана первая медицинская помощь. После оказания помощи девушку передали бригаде скорой медицинской помощи. В сопровождении спасателей МЧС она была доставлена в городскую больницу.