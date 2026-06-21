Тонувшую девушку спасли на Капчагайском водохранилище

В сопровождении спасателей МЧС она была доставлена в городскую больницу
В Конаеве, на территории одной из зон отдыха Капчагайского водохранилища, во время патрулирования акватории спасатели заметили 21-летнюю девушку, которая тонула примерно в 20 метрах от берега за пределами буйковой зоны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
Как уточняется, спасатели незамедлительно приступили к спасательной операции, извлекли пострадавшую из воды и доставили на берег.
На месте ей была оказана первая медицинская помощь. После оказания помощи девушку передали бригаде скорой медицинской помощи. В сопровождении спасателей МЧС она была доставлена в городскую больницу.
«Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей жизнь девушки удалось спасти. В настоящее время она находится под наблюдением врачей. МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и не заплывать за буйки», – заключили в ведомстве.