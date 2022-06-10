Топ-топ, топает турист

Детский турнир по спортивному туризму «Перила свободны!» распечатал алматинское лето.

Каждый участник турнира, посвященного памяти Виктора Титова – легендарного тренера и основателя туристского клуба «Романтик», прибыл в ущелье Аюсай со своей командой поддержки. Родители, бабушки и дедушки, друзья, родственники... Болельщиков оказалось более чем достаточно.

Соревнования подобного класса проводятся впервые. Самому младшему участнику 5 лет. Организаторы турнира – Содружество спортивных туристов Turclub.kz – говорят, что зарегистрироваться на мероприятие мог любой желающий, но все же в основном участники – это представители основных профессиональных туристских клубов: «Альпийская роза», «Рейнджеры», «Бродяжки».

Это к концу лета дети станут бронзово-румяными, с выгоревшими от солнца волосами, а сегодня на трассу шли бледные, истосковавшиеся по свободе школьники. И предстояли им совсем не детские состязания. Участники взбирались по отвес­ным скалам, переправлялись через горную речку и вязали взрослые крепкие узлы.

Потом на финише будут слезы, смех, объятия и поздравления, а сейчас детские глазенки полны решимости и здорового страха, без которого в экстремальные виды лучше не идти. Конечно, каждого спортсмена на трассе страхуют взрослые наставники. Но ведь так хочется все пройти самому, да и при самостоятельном прохождении баллы увеличиваются, и шансы на победу растут. Это тебе не в Майнкрафте дома строить и в зомби стрелять, это реальная жизнь. Реальнее не придумаешь.

– Особых квалификационных требований к участникам мы не выдвигали, – говорит Константин Сапронов, главный судья соревнований. – Ребенок должен понимать, на что идет, знать технику безопасности и обладать самыми элементарными навыками. Впервые решили провести соревнования по пешеходному туризму для детей в таком формате, чтобы привлечь максимальное коли­чество участников.

Спортивный туризм – специфичный и технически очень сложный вид спорта. Не просто охватить большое количество детей. Обмундирование, природные условия... Тонкостей хватает. Сегодня в соревнованиях участвуют более 60 детей в трех возрастных группах. Малыши проходят 10 этапов на дистанции в 1 километр. Юниоры – уже 1,5 километра. И этапов, соответственно, больше.

Время на прохождение дис­танции не ограничено, но дети спешат, ведь победит тот, кто пройдет быстрее всех. На весь путь уходит минут двадцать, участников запускают с интервалом в 3–4 минуты.

Начать решили с нетерпеливой малышни. Ребята рвутся в бой. Больше всего здесь «нуляшек» – учеников подготовительных групп и нулевых классов. От стартовой линии надо добежать до скалы, по которой подняться наверх на высоту стандартной двухэтажки, конечно, при помощи специального оборудования – страховочных веревок и карабинов.

После этого участников ожидает «болото», в которое еще надо суметь угодить, в противном случае начислят штрафные санкции – отжимания.

Следующий этап – лабиринт, в котором нужно и не запутаться, и нить, точнее, трос путеводный не потерять, а ведь еще и торопиться надо. На некоторых этапах дети демонстрируют навыки вязания узлов. Это, кстати, и для взрослых задача не простая. Особенно если осваиваешь науку в зрелом возрасте.

Взрослые схватывают быстрее, но и забывают быстрее, а навыки, полученные в детстве, сохраняются потом на всю жизнь. Если конечно, хотя бы периодически практиковаться.

– «Перила свободны!» – это спортивно-туристская команда, – говорит Диана Фролова, член президиума спортивных туристов. – Когда идем по трассе, навешиваем перила, это специальные веревки, по которым проходит один участник, а для прохождения второго надо дождаться команды – Перила свободны! Вот так и решили назвать наш турнир памяти Виктора Васильевича Титова.

Интересное наблюдение: родители детей и преподаватели больше всего переживали за переправу над горной речкой, а детей этот пункт приводил в восторг. Страха в детстве меньше. А вот топографические сложнос­ти вводили юных спортсменов в отчаяние и наводили тоску. И не только девочки испытывали трудности с ориентированием по карте, мальчишки тоже зависали на топографическом этапе.

– Переправа – это круто и совсем несложно, – говорит десятилетний спортсмен Богдан Литке, а вот знаки, как оказалось, запомнил не все, вроде учил их, – сетует мальчишка.

Богдан очень подробно рассказывает о тонкостях своего туристского мастерства – после его инструктажа хоть самим на дистанцию! И что такое дюльфер мы узнали, и про «восьмерку» и «лепесток» мальчуган рассказал с профессиональным азартом.

Несмотря на то, что уровень состязаний немного сгладили и причесали под большинство, было трудно и порой очень страшно. Бабушка одного из участников всю дистанцию, пока шел внук, просидела с закрытыми глазами. Тем сильнее удивляет и вдохновляет семья Федора Гайды, тринадцатилетнего подростка с расстройством ­аутического спектра.

Но об этом мало кто может догадаться, потому как Федя ничем не отличается от других детей. А ведь когда-то врачи давали его родителям неутешительные прогнозы. Вовремя закрыли уши папа с мамой и повели ребенка своим путем, в обход таблеток и вердиктов медиков.

Андрей и Елена выбрали для сына правильное питание, здоровый образ жизни и физическую активность. И что совсем хорошо, занимается спортом не только сын – родители тоже оказались с ним по одну сторону баррикад. Они очень активны, оптимистичны и больше похожи на Фединых друзей, а не на папу с мамой. Сегодняшние соревнования – лишь толика в распорядке спортивной семьи. Да, не просто, да, порой руки опускаются, но результат того стоит – счастливый здоровый ребенок, что еще надо?

Никаких секретов нам даже по секрету не рассказали инструкторы турнира. Вся суть именно в том, что здесь ребенок должен преодолеть себя, сориентироваться вовремя и самостоятельно принять решения. Дети учатся доверять, стараются быть предельно внимательными, крепкими физически и устойчивыми психологически.

На долгожданном финише участники турнира получили необычные медали из дерева, которые можно использовать, как подставки под горячую кружку. Родителей этот вариант привел в восторг! Металлические заслуги юных спортсменов тяжелее и сложнее хранить и перевозить, ну а главное функциональное использование в быту будет лучшим напоминанием и мотивацией к следующим свершениям.

Победителями первого детского турнира по спортивному туризму в младшей группе стали Ноэль Литке и Руслан Долгих, в средней группе победу одержали Арман Ибрай и Дарина Асылбек, а среди юниоров награда досталась Анастасии Поповой и Никите Маркову.