В окрестностях села Тимирязево компанией «Қазақстан Бидайы» строится современное предприятие по выпуску круп и хлопьев. Причем речь идет не просто об упаковке зерновой продукции в стильную тару, а о подлинном прорыве в переработке, ведь из казахстанского сырья здесь будут получать готовый пищевой продукт с высокой добавленной стоимостью, конкурентоспособный и востребованный.

Проект стартовал весной 2024 года, инвестиции в него внушительные: 3,2 млрд тенге вложены инвестором, еще почти 300 млн – государством (на создание инфраструктуры). Украинское оборудование уже начали устанавливать – три технологичные линии позволят выпускать до 30 тыс. тонн продукции в год.

Откроется завод осенью 2025 года. Он позволит создать 30 новых рабочих мест и станет центром кооперации с местными аграриями: вместо того чтобы вывозить и за копейки продавать зерно, фермеры смогут поставлять его на переработку, участвуя в цепочке создания нового продовольственного бренда.

По сути, речь идет о переходе от аграрного сырьевого экспорта к полноценному пищевому производству. Такой шаг не только повышает ценность казахстанского зерна, но и укрепляет продовольственную безопасность республики. Проект соответствует всем международным стандартам: энергоэффективности, экологичности, технологичности. На заводе будут варить не только гречку или пшено – здесь будут «варить» экономический результат.

Казахстан каждый год наращивает экспорт сельхозпродукции, но пока больше в виде сырья. Именно такие заводы, как этот, способны превратить страну из сырье­вого придатка в государство развитого пищепрома. Уже через год на полках магазинов появятся первые пакеты крупы с новым «лицом».