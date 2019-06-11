«Торонто» и ЦСКА идут на рекорд

Московский ЦСКА уже сегодня может установить очередной рекорд в своей истории. «Армейцы» 49-й раз выигрывали чемпионаты СССР, России и Единой лиги ВТБ (для тех, кто не знает, – международная Единая лига ВТБ имеет на сегодня еще и статус Открытого чемпионата России). В нынешнем сезоне они как всегда уверенно дошли до финала, где сейчас экзаменуют подмосковные «Химки». В серии до трех чистых побед москвичи уже добились двух выигрышей со счетом 106:85 и 103:92, и до достижения заветной цели им осталось сделать небольшой шажок.
Кстати, что касается самой лиги. В последнее время ходили слухи, что в предстоящем сезоне 2019/20 ее могут пополнить новые участники, однако их опроверг почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов, который объяснил, почему в следующем сезоне турнира, наиболее вероятно, не будет новых участников.
– В Единой лиге ВТБ новичков не будет, уверен. Заявок нет. Кроме того, подавляющим большинством клубов принято ужесточение регламента, по которому новичок лиги должен иметь как минимум 500 миллионов рублей на банковских счетах. Не письма губернаторов, не устные гарантии, а банковские счета. Второе – арена как минимум на 5 тысяч зрителей. Если ее нет, тоже нет разговора. Мы делаем профессиональную лигу, и делаем это правильно, – подчеркнул он.
Напомним, что в нынешнем сезоне в Лиге ВТБ участвовали 14 клубов – из России, Казахстана, Эстонии, Латвии, Польши и Беларуси.
Ну а теперь перейдем к лучшей баскетбольной лиге планеты – НБА, где титул сильнейшего оспаривают канадский «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт Уорриорз» из США. «Хищники» выступают просто великолепно, готовясь впервые в истории лиги увезти заветный трофей за пределы США. А ведет их к победе один из лучших игроков современности – американский профессиональный баскетболист Кавай Энтони Леонард, который выступает на позиции легкого форварда. Он набирает в среднем за игру в финале 30,8 очка и делает 10,3 подбора – и не собирается останавливаться. Вполне возможно, что уже в ближайшем будущем он войдет в стан великих баскетболистов и встанет на одну ступень с такими легендами, как Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Шакил О’Нил и Коби Брайант.
Что касается самого противостояния, то оно может закончиться уже сегодня утром. В серии до 4 чистых побед, ведут как раз таки «Торонто Рэпторс», которые уже добились 3 побед со счетом 118:109, 123:109, 105:92 и лишь однажды уступили 104:109.