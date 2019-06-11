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«Торонто» и ЦСКА идут на рекорд
Абзал Камбар

Московский ЦСКА уже сегодня может установить очередной рекорд в своей истории. «Армейцы» 49-й раз выигрывали чемпионаты СССР, России и Единой лиги ВТБ (для тех, кто не знает, – международная Единая лига ВТБ имеет на сегодня еще и статус Открытого чемпионата России). В нынешнем сезоне они как всегда уверенно дошли до финала, где сейчас экзаменуют подмосковные «Химки». В серии до трех чистых побед москвичи уже добились двух выигрышей со счетом 106:85 и 103:92, и до достижения заветной цели им осталось сделать небольшой шажок.

Кстати, что касается самой лиги. В последнее время ходили слухи, что в предстоящем сезоне 2019/20 ее могут пополнить новые участники, однако их опроверг почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов, который объяснил, почему в следующем сезоне турнира, наиболее вероятно, не будет новых участников.

– В Единой лиге ВТБ новичков не будет, уверен. Заявок нет. Кроме того, подавляющим большинством клубов принято ужес­точение регламента, по которому новичок лиги должен иметь как минимум 500 миллионов рублей на банковских счетах. Не письма губернаторов, не устные гарантии, а банковские счета. Второе – арена как минимум на 5 тысяч зрителей. Если ее нет, тоже нет разговора. Мы делаем профессиональную лигу, и делаем это правильно, – подчеркнул он.

Напомним, что в нынешнем сезоне в Лиге ВТБ участвовали 14 клубов – из России, Казах­стана, Эстонии, Латвии, Польши и Беларуси.

Ну а теперь перейдем к лучшей баскетбольной лиге планеты – НБА, где титул сильнейшего оспаривают канадский «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт Уорриорз» из США. «Хищники» выступают просто великолепно, готовясь впервые в истории лиги увезти заветный трофей за пределы США. А ведет их к победе один из лучших игроков современности – американский профессиональный баскетболист Кавай Энтони Леонард, который выступает на позиции легкого форварда. Он набирает в среднем за игру в финале 30,8 очка и делает 10,3 подбора – и не собирается останавливаться. Вполне возможно, что уже в ближайшем будущем он войдет в стан великих баскетболистов и встанет на одну ступень с такими легендами, как Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Шакил О’Нил и Коби Брайант.

Что касается самого противостояния, то оно может закончиться уже сегодня утром. В серии до 4 чистых побед, ведут как раз таки «Торонто Рэпторс», которые уже добились 3 побед со счетом 118:109, 123:109, 105:92 и лишь однажды уступили 104:109.

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