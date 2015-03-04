Торт для медведя 751 Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

В честь праздника всех посетителей с именами Миша, Маша, Аюхан и Аюн пускали в зоопарк бесплатно. Самого виновника торжества Алькора потчевали ледовым тортом из рыбы и овощей. Сотрудники зоопарка ласково называют хищника Колей. Он – старейший житель зоосада. Топтыгину, привезенному сюда в 1990 году из Калиниградского зверинца, исполнилось 26 лет. По медвежьим меркам Алькор уже дедушка, ведь косолапые живут около 30 лет. Старость коротает один: не дожив до 25 лет, умерла его единственная подруга по кличке Кристина. Медведь по ней очень грустит. Ему подыскивают новую «невесту», но примет ли ее наш однолюб – еще вопрос. Громадный и очень опас­ный, посетителям он все равно кажется милым и забавным.

– Мишутка! Мишенька! – зовут они его с восторгом и умилением.

А Коле – хоть бы хны. Вытянув свои большущие и когтистые лапы, раскинется под зимним солнышком и знай себе посапывает. Или ляжет в дальнем углу вольера да призадумается о чем-то. А потом вдруг в бассейн нырнет и плещется, фыркает. Часами плавать может. Летом из бассейна почти не вылезает – спасается от жары в воде .

– В нынешнем году у Алькора было новоселье, – говорит пресс-секретарь зоопарка Михаил Сорокоумов. – Его переселили в новый вольер, который намного больше и комфортнее прежнего.

Всего в зоопарке живут 7 медведей. Белый мишка среди них только один. В мире же их осталось 20–25 тыс. Выживанию северных хищников угрожают браконьеры, загрязнение окружающей среды, а также перемены климата: из-за потепления и таяния ледников сокращается площадь их среды обитания.

Задача Международного дня полярного медведя – распространить информацию об этих животных и привлечь внимание общественнос­ти к необходимости охраны как самих медведей, так и их естественной среды обитания. Особенно важен этот день для пяти стран, на территории которых обитают белые медведи, – России, Норвегии, Гренландии, США и Канады.



