«Тортилла» под запретом

Шатер обезлюдел, на входе висит табличка с надписью «Закрыто». Так сегодня выглядит передвижной контактный зоопарк, вокруг которого в городе разгорелся скандал. Горожане оказались шокированы условиями, в которых находились десятки животных, содержавшихся в надувном шатре в виде черепахи в тесных вольерах, где животные даже не могут вытянуться во весь рост. В качестве подстилки – кусок линолеума.

Сначала бойкотировать зоопарк, расположившийся рядом с крупным торговым центром, призвали защитники животных. Вскоре к ним присоединились и горожане, многие из которых побывали с детьми в передвижном зверинце и убедились, что в таких условиях животных нельзя содержать. Зоозащитники даже заявили о намерении обратиться в надзорный орган, считая, что владелец зверинца нарушает статью УК РК, предполагающую уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.

Шымкент и его жители оказались не единственными, у кого содержание животных в «Тортилле» вызвало негодование. До этого подобные требования звучали практически во всех российских городах, где до этого останавливался передвижной контактный зоопарк. Люди точно так же заявляли о ненадлежащем содержании животных, их жалком виде.

В Шымкенте «Тортилла» основалась с середины декабря. И прак­тически сразу прозвучал призыв бойкотировать его посещение и добиваться запрета на его деятельность. Сообщение о том, что зверинец закроют, городские власти озвучили в минувший четверг на брифинге. Торговый центр расторг договор аренды земельного участка, на котором базируется шатер. В течение 10 дней гастролеры обязаны собраться и покинуть город.

«Обращаюсь к вам не как член фракции партии «Nur Otan» и даже не как депутат, а как простой граж­данин, которому небезразлична судьба братьев наших меньших. Не знаю, как это произошло, но в вашем городе разрешили деятельность скандально известного в России контактного зоопарка «Тортилла». Видимо, теперь уже ваше управление предпринимательства давало разрешение с закрытыми глазами этим прохиндеям, которые просто издеваются над бедными животными, содержат их в ужасных условиях», – написал депутат Алматинского городского маслихата Кайрат Кудайберген в обращении к новому акиму Шымкента Мурату Айтенову.

Что заставило принять кардинальные меры – негодование общественности или обращение депутата – осталось неизвестным.