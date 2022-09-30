Торжество исторической справедливости – Токаев об образовании Абайской области

Решение об образовании Абайской области было тщательно выверенным шагом, обусловленным не только широкими общественными ожиданиями, но и стратегическими расчетами. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью области Абай, сообщает Kazpravda.kz.

«В этом году, учитывая пожелания людей, я принял решение создать в регионе отдельную область. Этот шаг позволит оперативно решать социально-экономические проблемы и будет способствовать повышению благосостояния местных жителей», – отметил глава государства.

По его словам, будут созданы условия для поступления инвестиций, открытия новых производств и рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса. Прямое финансирование области будет системно осуществляется из республиканского бюджета.

«Это решение ознаменовало, по сути, торжество исторической справедливости. В знак особого уважения к великому Абаю вновь созданная область названа его именем», – акцентировал президент.

Он убежден, что подлинная мощь государства закладывается в регионах. Именно поэтому принцип «сильные регионы – сильная страна» стал одной из базовых основ его политического курса.

«Решение об образовании Абайской области не было случайным и ситуативным. Это был тщательно выверенный шаг, обусловленный не только широкими общественными ожиданиями, но и стратегическими расчетами. В рамках точечной административно-территориальной реформы мы воссоздали исторический центр всего Восточного Казахстана», – подчеркнул глава государства.

В свое время, продолжил он, Семей был важным узлом международной транзитной торговли. А сегодня область связывает восточные регионы страны в единое целое, гранича с двумя нашими крупнейшими соседями – Россией и Китаем.

«Необходимо в полной мере использовать этот огромный транспортно-логистический и торгово-экономический потенциал.

Считаю, что в будущем Семей, наряду с Астаной, Алматы, Шымкентом и Актобе, станет еще одним полюсом динамичного развития нашей страны, притягивая к себе деятельных людей, инновации и инвестиции», – резюмировал Токаев.