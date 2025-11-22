Фестиваль стал значимым культурным событием и вновь подтвердил растущий интерес к казахской национальной одежде и ее современным стилизациям. Мероприя­тие объединило мастеров декоративно-прикладного искусства, дизайнеров, педагогов, студентов, школьников и жителей города – всех, кто стремится сохранить и развивать культурные традиции страны.

Главная цель фестиваля – популяризация национальной одежды, ее адаптация к современным трендам и поддержка молодых талантов, которые ищут новые пути переосмысления традиционного костюма.

– Уровень работ участников в этом году заметно вырос, – считает заместитель руководителя городского КГУ «Қоғамдық келісім» Наталья Романова. – Дизайнеры уделяют особое внимание качеству исполнения, грамотному сочетанию материалов и гармоничному объединению традиционных элементов с актуальными модными тенденциями.

Особое внимание гостей фестиваля привлекла коллекция «Наз» («Неж­ность»), представленная межэтничес­ким культурным центром «Ынтымақ». Ее разработкой занималась молодая дизайнер Нуржамал Ширжинбаева. Коллекция основана на богатых казахских традициях и ориентирована на женщин старшего поколения.

– Традиционный головной убор – кимешек – женщина надевала после рождения первенца, – рассказывает руководитель центра «Ынтымақ» Гау­хар Тулепова. – До этого она носила свадебный головной убор – саукеле. Все кимешеки были исключительно белого цвета. Даже находясь в трауре, казашки сохраняли эту традицию.

Тонкие этнографические детали, заложенные в коллекции, придали ее презентации особую глубину и подчеркнули, что современная мода может бережно хранить историю и символизм казахской культуры.

С большим интересом зрители встретили коллекцию «Біздің мұра», созданную студентами Центральноазиатского инновационного университета под руководством члена Союза дизайнеров Казахстана Балкии Досановой. Молодые авторы при разработке эскизов использовали элементы искусственного интеллекта.

– Работать над коллекцией было очень увлекательно, – делится студентка пятого курса Динара Абайхан. – Мы выбрали материал алаша типа гобелена и натуральный лен, национальные аксессуары и ювелирные изделия. Это наряды, которые можно и на той надеть, и смело носить в повседневной жизни.

Студенческие работы демонстрируют, что новая генерация дизайнеров готова сочетать цифровые технологии с глубоким уважением к традиционной казахской культуре.

Аплодисментами зрители встретили коллекцию одежды «Асыл мұра», представленную колледжем «Мирас». Будущие специалисты в области швейного производства и моделирования одежды подготовили девять уникальных моделей – шесть женских и три мужских костюма.

По словам преподавателя колледжа Анары Шараповой, работа над коллекцией длилась полгода. В мужские кос­тюмы мастера добавили аппликации с петроглифами, что придало им характер этноминимализма. Центральным элемен­том коллекции стал роскошный чапан, отделанный мехом и украшенный традиционным орнаментом.

Преподаватель колледжа Айнур Асемкызы отмечает, что спрос на вещи с национальным колоритом с каждым годом только растет.

– Люди все чаще предпочитают индивидуальный пошив и дизайнерские модели с этническими элементами, – утверждает Айнур Асемкызы. – Для молодежи такие наряды становятся способом самовыражения.

Это подтверждают и сами студенты. Улбосын Дусенбекова признается, что с удовольствием носит национальную одежду не только на праздники, но и в повседневной жизни, ведь современные стилизованные модели позволяют легко подобрать наряд для учебы, прогулок с друзьями или вечерних мероприятий. Ее одногруппница Карина Каипова мечтает о собственном гардеробе, в котором традиционные мотивы будут гармонировать с городским стилем: разнообразие тканей и фасонов открывает молодым мастерам широкие творческие возможности.

Фестиваль завершился насыщенной концертной программой, где были представлены разные жанры национального искусства. Участники получили ценные призы и благодарственные письма – это поддержка, которая помогает молодым дизайнерам укреплять свои творческие амбиции.

Праздник в Шымкенте стал не только демонстрацией мастерства, но и подтверждением важной тенденции: нацио­нальная одежда все активнее возвращается в повседневную моду, становясь желанным элементом индивидуального стиля. Сегодня она воспринимается не только как культурное наследие, но и как современный модный выбор – символ уважения к корням, самобытности и внутренней гармонии.