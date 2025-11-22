Традиции – в современность Традиции 22 ноября 2025 г. 1:30 8 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент В Шымкенте прошел фестиваль «Национальная одежда – наследие поколений» фото автора Фестиваль стал значимым культурным событием и вновь подтвердил растущий интерес к казахской национальной одежде и ее современным стилизациям. Мероприятие объединило мастеров декоративно-прикладного искусства, дизайнеров, педагогов, студентов, школьников и жителей города – всех, кто стремится сохранить и развивать культурные традиции страны. Главная цель фестиваля – популяризация национальной одежды, ее адаптация к современным трендам и поддержка молодых талантов, которые ищут новые пути переосмысления традиционного костюма. – Уровень работ участников в этом году заметно вырос, – считает заместитель руководителя городского КГУ «Қоғамдық келісім» Наталья Романова. – Дизайнеры уделяют особое внимание качеству исполнения, грамотному сочетанию материалов и гармоничному объединению традиционных элементов с актуальными модными тенденциями. Особое внимание гостей фестиваля привлекла коллекция «Наз» («Нежность»), представленная межэтническим культурным центром «Ынтымақ». Ее разработкой занималась молодая дизайнер Нуржамал Ширжинбаева. Коллекция основана на богатых казахских традициях и ориентирована на женщин старшего поколения. – Традиционный головной убор – кимешек – женщина надевала после рождения первенца, – рассказывает руководитель центра «Ынтымақ» Гаухар Тулепова. – До этого она носила свадебный головной убор – саукеле. Все кимешеки были исключительно белого цвета. Даже находясь в трауре, казашки сохраняли эту традицию. Тонкие этнографические детали, заложенные в коллекции, придали ее презентации особую глубину и подчеркнули, что современная мода может бережно хранить историю и символизм казахской культуры. С большим интересом зрители встретили коллекцию «Біздің мұра», созданную студентами Центральноазиатского инновационного университета под руководством члена Союза дизайнеров Казахстана Балкии Досановой. Молодые авторы при разработке эскизов использовали элементы искусственного интеллекта. – Работать над коллекцией было очень увлекательно, – делится студентка пятого курса Динара Абайхан. – Мы выбрали материал алаша типа гобелена и натуральный лен, национальные аксессуары и ювелирные изделия. Это наряды, которые можно и на той надеть, и смело носить в повседневной жизни. Студенческие работы демонстрируют, что новая генерация дизайнеров готова сочетать цифровые технологии с глубоким уважением к традиционной казахской культуре. Аплодисментами зрители встретили коллекцию одежды «Асыл мұра», представленную колледжем «Мирас». Будущие специалисты в области швейного производства и моделирования одежды подготовили девять уникальных моделей – шесть женских и три мужских костюма. По словам преподавателя колледжа Анары Шараповой, работа над коллекцией длилась полгода. В мужские костюмы мастера добавили аппликации с петроглифами, что придало им характер этноминимализма. Центральным элементом коллекции стал роскошный чапан, отделанный мехом и украшенный традиционным орнаментом. Преподаватель колледжа Айнур Асемкызы отмечает, что спрос на вещи с национальным колоритом с каждым годом только растет. – Люди все чаще предпочитают индивидуальный пошив и дизайнерские модели с этническими элементами, – утверждает Айнур Асемкызы. – Для молодежи такие наряды становятся способом самовыражения. Это подтверждают и сами студенты. Улбосын Дусенбекова признается, что с удовольствием носит национальную одежду не только на праздники, но и в повседневной жизни, ведь современные стилизованные модели позволяют легко подобрать наряд для учебы, прогулок с друзьями или вечерних мероприятий. Ее одногруппница Карина Каипова мечтает о собственном гардеробе, в котором традиционные мотивы будут гармонировать с городским стилем: разнообразие тканей и фасонов открывает молодым мастерам широкие творческие возможности. Фестиваль завершился насыщенной концертной программой, где были представлены разные жанры национального искусства. Участники получили ценные призы и благодарственные письма – это поддержка, которая помогает молодым дизайнерам укреплять свои творческие амбиции. Праздник в Шымкенте стал не только демонстрацией мастерства, но и подтверждением важной тенденции: национальная одежда все активнее возвращается в повседневную моду, становясь желанным элементом индивидуального стиля. Сегодня она воспринимается не только как культурное наследие, но и как современный модный выбор – символ уважения к корням, самобытности и внутренней гармонии. #Шымкент #фестиваль #традиции #национальная одежда