В этот знаменательный день будет подведена черта под полувековой историей мирового паралимпийского движения. Для Казахстана эти старты в Милане и Кортина-д’Ампеццо становятся не просто очередным спортивным циклом. На международной арене нашу страну представят семь атлетов, в активе которых значится сразу 11 квалификационных лицензий: семь – в паралыжных гонках и четыре – в парабиатлоне. Такая плотность заявок наглядно демонстрирует универсальность наших спортсменов и позволяет рассчитывать на максимально насыщенный соревновательный график в обеих дисциплинах.

Мир замер в ожидании большого спортивного праздника, который в этом году окрашен в особые тона. Пятьдесят лет назад в шведском Ерншельдвике горстка энтузиастов положила начало движению, которое сейчас объединяет тысячи атлетов по всей планете. Сегодняшние юбилейные Игры в Италии собрали более 600 участников, и то, что Казахстан представлен в этой элите полноценной и конкурентоспособной командой, говорит о многом. На фоне глобального празднования 50-летия зимнего паралимпизма наша сборная выглядит не просто участником, а серьезным претендентом на медали высшей пробы. Это подтверждается и статистикой, и настроем самих спортсменов. В официальных сообщениях Министерства туризма и спорта звучит обоснованный оптимизм, подкрепленный реальными достижениями последних лет. Казах­станская делегация в этот раз – это уникальный сплав опыта, который ковался еще на трассах Пхёнчхана в Южной Корее и Пекина в Китае, и дерзости молодых талантов, для которых эти Игры станут первой большой ареной в жизни.

Главной движущей силой нашей сборной в этом цикле по праву считается Ербол Хамитов. Его история – это готовый сценарий для вдохновляющего кино. Бывший борец и призер кубков по грепплингу, обладатель пояса «За волю к победе», он сумел переплавить личную историю в спортивное золото мирового уровня. В сезоне 2022⁄2023 года Ербол вписал свое имя в историю как первый казах­станский параспортсмен, ставший чемпионом мира в лыжных гонках. Но настоящим триумфом стал его успех в 2025 году, когда Хамитов завоевал «Хрустальный глобус» в общем зачете Кубка мира по пара­биатлону. Он не просто лидер команды, а настоящий оплот нашей сборной.

Рядом с ним на стартовую линию выйдет и Александр Герлиц – человек, который уже знает вкус паралим­пийского пьедестала. Его бронзовая медаль в Пекине-2022 стала важнейшим прорывом, доказавшим, что казахстанская школа парабиатлона способна на равных конкурировать с лидерами из Скандинавии и Северной Америки. Опыт Герлица, за плечами которого четвертое место в Пхёнчхане, станет ключевым фактором в сложных условиях Кортина-д’Ампеццо. Здесь же отметим, что в 1994 году серебряную награду в лыжных гонках выиграла Любовь Воробьева, а в 2018 году чемпионом зимних Паралимпийских игр в лыжных гонках стал Александр Колядин – это наши первые победители-паралимпийцы в зимних играх, которые передали эстафету нынешним участникам Игр.

В составе сборной 2026 года удивительный возрастной диапазон. Разница между самым молодым и самым опытным участником коман­ды составляет более 30 лет. Так, Владиславу Кобалю всего 17 лет, а его противовесом выступает 51-летний Сергей Усольцев. Его долголетие в спорте – это вызов самой природе и пример феноменальной дисциплинированности. Выступая сразу в двух дисциплинах – лыжных гонках и биатлоне, Усольцев олицетворяет преемственность поколений, являясь для молодых атлетов опытнейшим наставником. Вмес­те с ними за честь Казах­стана в эти дни вступят в борьбу Юрий Березин, Анна Грачева и Нурлан Алимов. Каждый из них прошел через жесткое сито квалификации, подтверждая свои нормативы на этапах Кубка мира, что еще раз подчеркивает: в паралимпийском движении нет случайных людей, здесь работают профессионалы, для которых спорт стал делом жизни.

Организаторы Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо подготовили для атлетов 79 комплектов наград. Итальянские трассы славятся своей непредсказуемостью и крутыми виражами, но именно к таким условиям наши специалисты и готовили команду на протяжении всего четырехлетнего цикла. Министерство туризма и спорта совместно с Национальным паралимпийским комитетом внедрило новую методологию подготовки, ориентированную на индивидуальные особенности каждого атлета. Мы видим, как после триумфа Зульфии Габидуллиной в Рио-2016 отношение к параспорту в стране изменилось коренным образом. Это больше не социальный проект по реабилитации, а сектор высших достижений.

Впереди у наших ребят десять изнурительных дней – с 6 по 16 марта. Вниманием болельщиков сегодня будут охвачены не только лыжные трассы, но и все площадки Игр, которые в этот раз проходят под знаком инклюзивности и полной безбарьерной среды. Казахстанская делегация уже прошла акклиматизацию и провела финальные тренировки, чтобы сегодня предстать перед миром во всеоружии.