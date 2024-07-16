Трамп появился на публике впервые после покушения

США, Политика
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Айман Аманжолова
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Его представили как «следующего президента Соединенных Штатов»

Фото: Rebecca Wright/CNN

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл на национальный съезд Республиканской партии, впервые появившись на публичном мероприятии после покушения на митинге в штате Пенсильвания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.                           

Республиканец вышел к сторонникам с перевязанным ухом. Его представили публике как «следующего президента Соединенных Штатов». Присутствующие скандировали «Fight! Fight! Fight!» (Боритесь! Боритесь! Боритесь!) - основной лозунг Трампа после покушения, - а также слова «We love Trump» (Мы любим Трампа).

Трамп занял место на трибуне рядом с кандидатом в вице-президенты США сенатором от штата Огайо Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Ожидается, что основное выступление экс-президента на съезде состоится в четверг, 18 июля.

Съезд Республиканской партии начал работу в Милуоки (штат Висконсин) в понедельник. В первый день делегаты официально утвердили Трампа кандидатом в президенты от партии, а сенатора Вэнса - кандидатом в вице-президенты.

Ранее, на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение во время митинга в штате Пенсильвания.

#США #Трамп #покушение #республиканцы

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