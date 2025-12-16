За годы независимости кардинальные перемены затронули все сферы жизни в нашей стране. Ряд изменений произошел и в системе образования Казахстана.

фото из архива "КП"

Трансформировался не только процесс обучения в школах, колледжах и детсадах, новшества появились также в решении вопросов кадров, усиления статуса педагога, воспитания нового поколения честных, трудолюбивых, интеллектуально развитых граждан и, что немаловажно, материально-технического обеспечения образовательных учреждений.

А начиналось все с полномасштабного строительства школ и детских садов во всех регионах страны. Как отмечал Президент в своем выступлении на Августовской конференции-2025, с 2019 года бюджет системы образования вырос в три раза. В эксплуатацию введено 1 200 школ для более чем миллиона учеников.

Безусловно, первоначальной задачей была скорейшая ликвидация трехсменного обучения и аварийных школ. Но постепенно мы вышли на новый этап, когда акценты стали смещаться на качество возводимых учебных организаций, причем не только в больших городах, но и отдаленных аулах.

Глава государства неоднократно указывал на недопустимость неравенства в качестве знаний. Так началась повсеместная модернизация сельских школ. Отныне, чтобы учиться в современных кабинетах на дорогостоящем оборудовании, не обязательно жить в городе. Да и обеспечение Интернетом способствует тому, чтобы дети из сельских школ в кратчайшие сроки догнали своих городских сверстников. «Еще одна важная задача – устранить неравенство качества образования в городах и селах. У всех детей должны быть равные возможности», – подчеркивает Президент.

Всесторонним решением поставленной задачи стала реализация одной из самых эффективных программ последних десятилетий – инициированного по поручению Президента национального проекта «Келешек мектептері», направленного на создание достойных условий для каждого казахстанского школьника.

Напомним, строительство «школ будущего» стало важнейшим шагом в создании единого образовательного пространства с современными стандартами обучения, ориентированного на каждого ребенка вне зависимости от места его проживания. Национальный проект призван решить три большие задачи: ликвидацию аварийных школ, трехсменного обучения, устранение дефицита ученических мест.

Согласно официальным данным, до конца этого года в стране планируется ввести в эксплуатацию 217 школ нового формата на 460 тыс. ученических мест. При этом 105 школ на 254 тыс. мест было введено по итогам прошлого года.

В Министерстве просвещения уточнили, что большая часть строящихся объек­тов приходится на Астану и Алматы, Алматинскую, Туркестанскую, Мангистаускую и Кызылординскую области. Строительство школ осуществляется по единому стандарту. Большинство из них (те, что строятся в городах) рассчитаны на 4 тыс. учащихся при двухсменном обучении.

Координатором и разработчиком нацпроекта, стартовавшего в 2023 году, является Министерство просвещения. А непосредственно строительство находится под контролем Министерства промышленности и строительства. В реализации идеи участвуют около 30 государственных органов и организаций, в том числе 20 местных исполнительных органов. Основной заказчик и оператор строительства школ – фонд «Самрук-Қазына» и его дочерняя организация АО «Samruk-Kazyna Construction».

Как известно, в школах нового формата уже при запуске имеются современная мебель и оборудование. В них предусмот­рено разделение на отдельные блоки для учащихся старших и начальных классов. При проектировании учебных учреждений учитываются входная группа, спорт­залы, учебные классы, санитарные узлы и прочее. Для удобства учеников предусмотрены дополнительные гардеробные и индивидуальные шкафы для хранения учебных пособий и одежды.

«Особое внимание уделяется регионам с высокой плотностью населения, где нехватка школьных мест наиболее ощутима. В зависимости от потребностей территорий проектом предусмотрено строительство учебных заведений различной мощности – от 300 до 2 500 мест с учетом климатических и инфраструктурных особенностей. Причем более 40% уже построенных школ находятся в сельской местности, что способствует сокращению разрыва в качестве образования между городом и селом», – прокомментировали в профильном ведомстве.

Большое значение отводится безопас­ности. В каждой школе внедрены современные системы видеонаблюдения, контроля доступа. Акцент также сделан на инклюзии, для детей с особыми образовательными потребностями выделены просторные кабинеты, предусмотрены занятия с узкими специалистами.

Современное техническое оснащение школ, уверены в министерстве, создает среду для формирования ключевых навыков XXI века: развитие аналитического мышления и IT-компетенций, исследовательских и творческих способностей. Особенность образовательной модели заключается в гармоничном сочетании теоретической подготовки с практичес­кой работой в лабораториях и мастерских, оснащенных по последнему слову техники.

Что касается воспитательного процесса, то в этих школах он направлен на формирование ответственного, честного, инициативного гражданина, готового внести вклад в развитие общества, – того, кого мы называем «Адал азамат». С ранних лет дети усваивают принципы уважения к труду, социальной справедливости, честности и ответственности.

Еще один важный аспект – ранняя проф­ориентация. В «Казахстанской правде» по этой теме был опубликован ряд материалов. В них мы рассказывали о том, как дети уже с начальной школы начинают знакомиться с профессиями, а в среднем звене идет углубленная проф­ориентация. Как говорят преподаватели школ будущего, с учениками работают нас­тавники – действующие специалисты из разных сфер. Вместе они составляют план обучения: проводят профильные курсы, посещают мастер-классы и пробуют­ себя в разных профессиях на практике.

Ключевой вопрос – кадровое обеспечение. Для этого разработаны специальные программы повышения квалификации педагогов, нацеленные на освоение современных образовательных подходов и цифровых инструментов. Кроме того, в национальном проекте активно внедряются­ принципы эффективного управления. Приоритет при назначении директоров школ отдается участникам проекта «1 000 лидеров изменений в образовании». В будущем успешные управленческие практики и образовательные стандарты, отработанные в данных школах, будут масштабированы на всю республику через специальную систему управления.

Трансформация системы образования предполагает также другие проекты. В совокупности они будут способствовать достижению главной цели, которую обозначил Глава государства во время Августовской конференции этого года. «Если сегодня мы воспитаем интеллектуальное новое поколение, то завтра будем в авангарде мирового развития. Поэтому поддержка образования остается главным приоритетом государственной политики», – сказал Президент.

Несмотря на проделанную работу, впереди еще много нереализованных планов, непростых задач. Это и повышение качества образования, и усиление воспитательной части школьной программы, и ускорение внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс. Но важно одно: несмотря на масштабность, все эти цели вполне реалистичны.