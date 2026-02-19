Проект новой Конституции и предстоящий референдум по нему – безусловно, тема номер один в Казахстане. В то же время за нынешней масштабной конституционной реформой внимательно наблюдают и за рубежом. И не случайно. Вводимые в Основной закон новеллы затрагивают широкий спектр вопросов функционирования нашего государства – от изменения архитектуры власти и появления новых институтов до усиления правозащитных механизмов и определения ценностных ориентиров развития.

Международное сообщество отмечает последовательность модернизационной повестки Президента Касым-Жомарта Токаева, открытое обсуждение конституционной реформы. При этом иностранные эксперты и аналитики оценивают происходящие преобразования с точки зрения их влияния на обеспечение устойчивости и дальнейшего эффективного развития страны.

Вопросы совершенствования политических институтов в Казахстане в контексте нынешней конституционной реформы стали главной темой недавнего экс­пертного подкаста Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК. Директор КИСИ Жандос Шаймарданов и руководитель отдела медиапроектов КИСИ Жанар Тулиндинова в беседе с экспертами из США, Венгрии, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Сингапура говорили о переходе к однопалатному Парламенту, создании Народного совета, институциональной модернизации, влиянии конституционной реформы на экономическое развитие государства.

Так, заместитель директора Atlantic Council’s Eurasia Center Эндрю Д’Аниери (США) обратил внимание на то, какие цели и задачи решает переход к однопалатному Парламенту. По его мнению, для Казахстана как относительно молодого и унитарного государства подобные конституционные изменения оправданы с точки зрения создания максимально подходящей системы госуправления. Переформатирование Парламента позволит сформировать компактный и профессиональный законодательный орган, который в то же время будет представлять интересы и чаяния всех групп казахстанского общества.

Одна из важных норм проекта новой Конституции – закрепление положения о том, что международные договоры, подлежащие ратификации, вступают в силу только после их одобрения Парламентом в установленном порядке.

– Именно так устроена система в Соединенных Штатах: для того чтобы международный договор имел юридическую силу, он должен быть одобрен Конгрессом, принят при довольно значительном большинстве голосов. Думаю, введение подобной практики в Казахстане, как и во многих странах, где парламент утверждает договоры и международные соглашения для придания им юридически обязательной силы, безусловно, представляется вполне логичным. Разумеется, это не исключает наличия иных форм международных соглашений, но повышает уровень значимости тех договоров, которые получают парламентское одоб­рение, – прокомментировал ​Эндрю Д’Аниери.

Старший научный сотрудник Венгерского института международных отношений Ласло Ваcа, говоря о том, как наша конституционная реформа воспринимается в Европе, в первую очередь подчеркнул: со стороны Казахстана это сильный сигнал предсказуемости, что высоко ценится как правительствами, так и инвесторами не только в европейских странах, но и в мире в целом.

– Крупные страны, крупные экономики, безусловно, приветствуют институциональную модернизацию, повышение предсказуемости. Конституционные реформы интерпретируются как переход от персонализации управления к управлению, основанному на правилах, где верховенству закона отдается высший приоритет. Это воспринимается как исключительно позитивное развитие. ...В целом институциональная модернизация позиционирует Казахстан как надежную среднюю державу, – отметил венгерский эксперт.

Он также обратил внимание: усиление Парламента улучшает имидж Казахстана как государства, готового к модернизации и улучшению изнутри. Тот факт, что реформы продиктованы внутренней логикой развития страны и ее реальными потребностями, а также поддерживаются обществом, имеет огромное значение для успешности проводимых преобразований.

Конституционная реформа в Казахстане вызывает значительный интерес у наших стран – партнеров по Центральной Азии и СНГ.

Так, директор Международного института Центральной Азии (МИЦА) Жавлон Вахабов (Узбекистан) на подкасте КИСИ подчеркнул: конституционные реформы, анонсированные руководством Казахстана, представляют собой всестороннюю трансформацию государства с учетом современных вызовов и глобальных трендов.

Он напомнил, что три года назад по инициативе Президента Шавката Мирзиёева в Узбекистане также была проведена масштабная конституционная реформа, и обратил внимание: видение государственного развития и важные аспекты модернизационной повестки у наших стран во многом схожи.

– Во-первых, это созвучие стратегических ориентиров, задаваемых президентами Узбекистана и Казахстана. В нашей стране последовательно реализуется концепция «Нового Узбекистана», в Казахстане взят курс на формирование «Справедливого Казахстана». По сути, эти проекты объединяет общая цель – утверждение чести и достоинства человека как высшей ценности государства. Как показывает анализ выступлений Президента Казахстана на заседании Национального курултая, именно человекоцентричность лежит в основе предлагаемых реформ и поправок в Конституцию. Права и свободы человека закрепляются не только в новой преамбуле, но и утверждаются в качестве смыслового стержня всей конс­титуционной системы, – подчерк­нул Жавлон Вахабов.

В целом, по его мнению, инициированная Президентом Казахстана конституционная реформа не только укрепляет внутренние институты и права граждан, но и органично вписывается в общую траекторию интеграции и совместного прогресса Центральной Азии, формируя прочную основу для будущего процветания региона.

Директор Национального инс­титута стратегических инициатив (НИСИ) Шумкарбек Адилбек уулу (Кыргызстан) прокомментировал создание в Казахстане нового института – Халық кеңесі – как высшего консультативного органа, представляющего интересы народа республики.

– Что это означает на практике? Он может стать более оперативной площадкой для выражения требований и предложений, формирующихся в гражданском секторе. Не все такие инициа­тивы требуют немедленного юридического оформления или внесения изменений в нормативно-правовые акты. Народный совет может выступать именно той платформой, где можно оперативно озвучивать позицию гражданского общества или отдельных групп населения по текущим вопросам, общественным тенденциям и вызовам, не дожидаясь обязательного прохождения всех формальных процедур законодательного закрепления. В этом смысле Халық кеңесі может эффективно дополнять деятельность однопалатного Парламента, – считает директор НИСИ.

Логичным и прогрессивным подходом Шумкарбек Адилбек уулу назвал наделение Халық кеңесі правом законодательной инициативы. Такой подход поз­воляет институционализировать общественный запрос и транс­формировать его в конкретные правовые предложения.

Руководитель Центра исследований Южного Кавказа Фархад Маммадов (Азербайджан) подчеркнул, что изменение Конституции и трансформация системы государственного управления – процесс, который требует очень глубокого осмысления. По его словам, внешние эксперты, внимательно следящие за процессами в Казахстане, придают особое значение тем аспектам нынешней конституционной реформы, которые затрагивают вопросы роли Парламента, исполнительной власти и распределения ответственности между ветвями власти.

– Предлагаемые реформы прежде всего должны обеспечивать устойчивость государственности. Во-вторых, их цель – повышение эффективности государственного управления. И, в-третьих, важным элементом выступает обеспечение инк­люзивности развития – термин модный, но за ним скрывается глубокий смысл. Данный смысл заключается в том, что через конституционные реформы предпринимается попытка укрепить внутреннюю безопас­ность государства в условиях внешних вызовов: закрыть институциональные пробелы в системе управления, повысить управляемость через более тесное взаимодействие с обществом, создать работающие механизмы обратной связи и представительства граждан. В этом контексте особое значение приобретают вопросы участия граждан, механизмов представительства и ответственности власти – те элементы, которые важны как для Казахстана, так и для Азербайджана, – сказал Фархад Маммадов, выступая на подкасте.

При этом азербайджанский эксперт особо подчеркнул транс­парентность процесса конституционной реформы в Казахстане: граждане не просто будут голосовать за готовый проект документа на предстоящем референдуме – казахстанцы получили возможность принимать участие в его создании и следить за тем, как проходят дискуссии по новому тексту Основного закона.

Важной новеллой в проекте новой Конституции стала норма, предусматривающая возможность установления специального правового режима в финансовой сфере или специального правового режима «города ускоренного развития».

Эксперт из Сингапура Хеан Файн Вонг высоко оценил такое намерение Казахстана, отметив, что конституционное закреп­ление защиты специальных режимов – крайне важный фактор для инвесторов, поскольку такая норма обеспечивает высокий уровень предсказуемос­ти государственной политики и уверенности в стабильности «правил игры».

– Сегодня в мире существует множество специальных экономических зон, и в условиях конкуренции между ними ключевую роль играет политическая воля государства. Именно она создает условия для привлечения иностранных инвестиций и формирует доверие со стороны международного бизнеса. Поэтому закрепление на конституционном уровне особых экономических зон – мощный сигнал для долгосрочных инвесторов приходить в Казахстан, – отметил эксперт.

Он также прокомментировал важность включения в проект новой Конституции образования, науки, инноваций и развития человеческого капитала в качестве стратегических прио­ритетов Казахстана. Хеан Файн Вонг подчеркнул: современная высокотехнологичная экономика, экономика знаний нуждается не только в инвестициях, но и в грамотных профессионалах, ученых, специалистах, способных создавать и применять новые технологии. И тот факт, что Казахстан на уровне Основного закона объявляет о намерении двигаться в сторону наращивания своего человеческого капитала, говорит о наличии у государства четкого понимания современного контекста и своего пути в новой технологической эпохе.