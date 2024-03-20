Трансформацию законодательной ветви власти обсудили в Астане

Общество, Парламент
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Айман Аманжолова
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В Президентском центре прошел круглый стол, посвященный трансформации и новым ориентирам законодательной ветви власти, передает Kazpravda.kz 

Фото: пресс служба Президентского центра

В Астане 19 марта 2024 года состоялось экспертное обсуждение в формате круглого стола «Законодательная ветвь власти: трансформация и новые ориентиры», посвященное роли представительных органов в продвижении и укреплении в обществе принципа «Закон и порядок». Организатором мероприятия выступил Президентский центр Управления делами Президента Республики Казахстан.

Директор Президентского центра Бакытжан Темирболат отметил значимость законодательной ветви власти в формировании необходимой правовой инфраструктуры для соблюдения законности и порядка в казахстанском обществе.

Депутат Мажилиса Никита Шаталов в своем выступлении затронул вопросы развития института парламентаризма в Казахстане на современном этапе.

В свою очередь, заместитель генерального секретаря Парламентской Ассамблеи тюркcких государств Талгат Адуов рассказал о роли ТЮРКПА, как своеобразного форума политического диалога для обсуждения общих проблем тюркских народов и государств посредством парламентской дипломатии.

С докладом на тему «Становление института Парламента - реальный результат совершенствования избирательной системы» выступил директор Института истории государства РК Нурбек Пусырманов.

Также в ходе круглого стола были заслушаны доклады директора Института конституционных и политических исследований Maqsut Narikbayev University Индиры Аубакировой («Законодательная ветвь власти: реалии и вызовы в контексте модернизации ценностных ориентиров»), главного эксперта отдела политического анализа Института общественной политики партии AMANAT Ерлана Ахмеди («Эволюция казахского парламентаризма и рациональная демократия»).

В мероприятии приняли участие отечественные парламентарии, казахстанские и зарубежные эксперты, представители научного сообщества, институтов развития и гражданского общества, профессорско-преподавательский состав и студенты вузов, а также представители средств массовой информации.

В ходе экспертной встречи были обсуждены основные проблемы институционализации высшего законодательного органа на различных исторических этапах, перспективы развития парламентаризма в Казахстане в процессе модернизации всей общественно-политической системы, а также роль представительных органов в правовом обеспечении соблюдения принципа «Закон и порядок».

#Астана #закон #общество #порядок #круглыйстол

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