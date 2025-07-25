Фото ДЧС Павлодарской области

Площадкой для учений «Орман-2025» выбрали район Тереңкөл Павлодарской области, граничащий с Новосибирским регионом России и имеющий не только степные, но и лесные участки на своей территории.

В двухдневном мероприятии, организованном Департаментом по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области совместно с МЧС России по Новосибирской области, участвовали около 80 человек и применяли 19 единиц техники. Были задействованы силы и средства ДЧС, лесного хозяйства, служб гражданской защиты, акиматов, полиции, добровольных формирований.

Объединенные расчеты отрабатывали алгоритмы взаимодействия в условиях интенсивного распространения огня, угрозы населенным пунктам и выхода пожара за государственную границу.

По сценарию учений, условный пожар начался с удара молнии, после чего загорелась сухая растительность в лесостепной зоне 33 квартала Трофимовского лесничества. Из-за засушливой погоды и сильного порывистого ветра огонь быстро распространился и создал угрозу перехода на лесной массив и приграничные территории.

Для тушения были задействованы тракторы с плугами, ранцевые опрыскиватели, хлопушки, а также автоцистерны. По периметру возгорания прокладывались минерализованные полосы, применялись беспилотники для разведки, создавались защитные рубежи, в том числе у зимовки Сулу-агаш, куда были направлены дополнительные силы для предотвращения перехода огня на населенный пункт.

Как подчеркнули в ДЧС Павлодарской области, цель таких учений – совершенствование совместного реагирования при возникновении трансграничных чрезвычайных ситуаций. Поэтому в рамках сценария особое внимание уделили обмену оперативной информацией, координации действий на всех уровнях, использованию авиационной техники и беспилотников, а также проведению эвакуационных мероприятий.