Транстелеком призывал к разрыву договоров с конкурентами – АЗРК

В недобросовестной конкуренции уличили АО «Транстелеком» в городе Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана.

Фото: пресс-служба АЗРК

Департамент АЗРК по Астане в рамках рассмотрения жалобы АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан», установил, что Транстелеком распространял рекламный материал, где предлагал 100% скидку на 4 месяца на услуги доступа к Интернету. При этом обязательным условием являлся переход от сторонних операторов (Казахтелеком, Beeline и так далее).

Антимонопольный орган усмотрел в призыве Транстелекома к разрыву договора с конкурентами признаки недобросовестной конкуренции, а именно нарушение норм подпункта 9) пункта 2 статьи 177 и статьи 186 Предпринимательского кодекса страны.

Обществу было направлено уведомление о необходимости устранения нарушения, которое было исполнено – рекламная акция отменена.