Трансжиры: как они влияют на здоровье и как их выявить?

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Трансжиры – это скрытая угроза, которая может быть в вашем рационе, даже если вы стараетесь питаться правильно

Чем они опасны, как их выявляют и какую роль в этом играет санитарно-химическая лаборатория Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы МЦ УДП РК, рассказывает санитарный врач санитарно-химической лаборатории Рустам Алиаскаров.

Что такое трансжиры и почему они вредны?

– Трансжиры – это искусственно изменённые жирные кислоты, которые образуются при гидрогенизации растительных масел. Этот процесс превращает жидкое масло в твёрдое, что делает его удобным для промышленного производства маргарина, выпечки, спредов и других продуктов длительного хранения, – объясняет Рустам Алиаскаров.

Однако, несмотря на удобство, трансжиры представляют серьёзную опасность для здоровья. Они повышают уровень вредного холестерина и одновременно снижают уровень полезного, что приводит к развитию атеросклероза, инфарктов и инсультов. Трансжиры также могут вызывать хронические воспаления, способствовать развитию диабета и негативно влиять на работу клеток организма.

Где чаще всего встречаются трансжиры?

– Наибольшее количество трансжиров содержится в:

• маргаринах и спредах;

• промышленной выпечке – печенье, кексы, пирожные;

• фастфуде – картофель фри, бургеры;

• снековой продукции – чипсы, крекеры;

• полуфабрикатах – замороженные пиццы, котлеты, пироги.

Трансжиры в спредах и растительных маслах являются побочным продуктом процесса частичной гидрогенизации, а не целью производства. Основная задача гидрогенизации — улучшить текстуру и стабильность масла, превратив жидкое растительное масло в более твёрдую или полутвёрдую форму. Это делает продукты, такие как маргарин и спреды, более удобными для использования и увеличивает их срок хранения. Однако при частичной гидрогенизации жирные кислоты могут изменять свою структуру, формируя транс-изомеры. Современные технологии стремятся минимизировать содержание трансжиров или полностью отказаться от их использования, заменяя их альтернативными процессами, такими как интересерификация.

Можно ли выявить трансжиры самостоятельно?

– Чаще всего трансжиры скрываются на упаковках под названиями «гидрогенизированные жиры» или «частично гидрогенизированные масла». Если вы видите эти термины в составе, это сигнал, что продукт может быть опасен, – предупреждает эксперт.

Однако даже указания на упаковке не всегда дают полную картину. Чтобы точно узнать содержание трансжиров, необходимы лабораторные исследования, которые мы проводим в санитарно-химической лаборатории нашего Центра.

Как выявляют трансжиры в лаборатории?

Наша лаборатория оснащена современным оборудованием, которое позволяет точно определить наличие трансжиров и проверить качество продукции. Мы используем несколько методов:

1. Йодное число – показатель насыщенности жиров. Чем ниже этот показатель, тем больше насыщенных жиров и трансжиров в продукте.

2. Газовая хроматография – позволяет выявить трансизомеры жирных кислот, которые указывают на наличие трансжиров.

3. Спектральный анализ – анализирует изменения в структуре молекул жира, что помогает обнаружить фальсификацию растительных масел.

Эти методы позволяют не только выявить трансжиры, но и предотвратить их использование в производстве.

Как предпринимателям и потребителям защитить себя от трансжиров?

Для предпринимателей:

• Регулярно проверяйте сырьё и готовую продукцию на содержание трансжиров. Это не только требование законодательства, но и залог доверия со стороны потребителей.

• Используйте натуральные масла и соблюдайте стандарты безопасности. Мы в Центре предоставляем полный спектр лабораторных услуг для оценки качества вашей продукции.

Для потребителей:

• Читайте состав продуктов и избегайте тех, где указаны гидрогенизированные жиры.

• Отдавайте предпочтение натуральным маслам холодного отжима, таким как оливковое, льняное или кокосовое.

• Сократите потребление фастфуда, полуфабрикатов и промышленной выпечки.

Если у вас есть сомнения в качестве продуктов, вы можете обратиться в наш Центр для их проверки.

Какую роль играет санитарно-химическая лаборатория?

– Санитарно-химическая лаборатория – это один из ключевых инструментов контроля качества продуктов питания. Мы проводим анализы, выявляем трансжиры и другие вредные вещества, а также консультируем производителей по улучшению качества их продукции, – рассказывает Рустам Алиаскаров.

Мы помогаем предпринимателям соответствовать стандартам безопасности и сохранять репутацию, а потребителям – быть уверенными в том, что они едят.

Рекомендации читателям

– Забота о здоровье начинается с осознанного выбора. Для предпринимателей это значит тщательно проверять продукцию и работать с надёжными лабораториями. Для потребителей – изучать состав продуктов и избегать дешёвых и переработанных продуктов.

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