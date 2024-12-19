Трасса в Китай: жители района просят построить объездную дорогу

Жители области Абай просят построить объездную дорогу в Маканчинском районе. Через него проходит трасса, ведущая к границе с Китаем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz

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Ежедневно там проезжают сотни грузовых и легковых автомобилей, из-за чего образуются пробки. Но больше всего сельчан беспокоит безопасность детей, потому что вдоль оживлённой трассы располагаются сразу три школы. Вот уже несколько лет подряд жители Маканчинского района обращаются к местным властям с просьбой построить объездную дорогу. Они рассказывают, что ежедневно по имеющейся трассе «Бахты-Таскескен» проезжают около ста автомобилей и грузовиков. Переходить дорогу в этой местности попросту опасно, говорит местный житель Абен Разуев.

«Все наши школы расположены вдоль дороги. Это очень опасно для пешеходов. К тому же, сейчас в районном центре работают всего два светофора. А в зимний период времени на скользкой дороге грузовые автомобили представляют ещё большую опасность. Были случаи, когда именно на этой дороге сбивали и детей, и взрослых. По данным областного департамента полиции, за 11 месяцев на трассе «Бахты-Таскескен» произошло 14 ДТП. В результате автомобильных аварий погибли трое и 31 человек получил травмы. Поэтому учитель местной школы Ерлан Нурсултанов каждый день встречает детей возле школы, а после занятий провожает их домой. Педагог опасается, что иначе дети могут попасть под колёса автомобиля», - говорит Абен Разуев.

Ерлан Нурсултанов, учитель местной школы, отмечает, что они много раз обращались с просьбой сделать объездную дорогу.

«Нам каждый раз говорят, что деньги выделят и дорогу построят. Но пока что никаких работ не проводят. Недалеко от нашего села начинается граница с Китаем, откуда идёт большой поток автомобилей. Вы сами понимаете, что грузовые автомобили очень большие и ребёнка можно попросту не заметить», - говорит он.

В местном акимате пообещали, что строительство объездной дороги начнут уже в следующем году.

«Протяжённость дороги составит 9,5 километров. На разработку проектно-сметной документации выделили порядка 30 млн тенге. А на работы планируем выделить ещё 450 млн тенге. В районном отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог обещали завершить строительство дороги к концу 2025 года», – сказал руководитель районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Серикбол Есетов.

Авторы: Ботакоз Дандыбаева, Медет Омирханов.

Источник: 24.kz