Трассы в Казахстане станут безопаснее – на них устанавливают необычные ограждения

«Вращающееся» барьерное ограждение устанавливают на республиканской трассе в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «КазАвтоЖол».

Фото: пресс-служба нацкомпании "КазАвтоЖол"

Барьерные ограждения нового типа начали устанавливать на автодороге республиканского значения Екатеринбург – Алматы. Роликовое барьерное ограждение, рассеивающее энергию удара, появится на островке безопасности на 1246 километре (рядом с развязкой Тлендиева в черте города Астаны).

«Преимуществом данного устройства является то, что конструкция преобразовывает энергию столкновения в энергию вращения. Так, за счет вращения барабанов попавшее в аварию транспортное средство не отбрасывается от ограждения, а движется вдоль него. Соответственно, транспорт остается на проезжей части.

В отрасли дорожное ограждение нового типа применяют на сложных участках автодорог: крутых поворотах, скалистых дорогах, въездах и выездах из туннелей, развязках, автомагистралях, перекрестках и др. Устройство повышает личную безопасность пассажиров и водителей», – рассказали об инновации на дорогах в КазАвтоЖоле.

В течение месяца такое роликовое барьерное ограждение планируют установить близ поселка Талапкер в Акмолинской области на 1239 километре трассы Екатеринбург – Алматы.