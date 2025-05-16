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По данным Минфина, законопроект включает важные изменения в регулировании оценочной деятельности, направленные на повышение прозрачности и контроля рынка.

В целях защиты прав потребителей заказчик будет иметь право обратиться в выбранную оценщиком-нерезидентом палату оценщиков в случае нарушения им законодательства Республики Казахстан в сфере оценочной деятельности либо при наличии замечаний к отчету об оценке. В случае причинения убытков или имущественного вреда заказчику оценщик-нерезидент обязан возместить потери в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

Кроме того, для оценщиков вводится требование о наличии высшего образования по специальности «оценка» и (или) высшего технического или экономического образования. Это гарантирует, что в профессию будут приходить специалисты с необходимыми знаниями, что повысит профессионализм и качество оказываемых услуг.

Также пересмотрена имущественная ответственность с исключением палат оценщиков, поскольку они не осуществляют оценочную деятельность. Соответственно, возмещение причинённого ущерба возлагается непосредственно на самого оценщика.

Еще одна новелла поправок сокращает срок приостановления действия свидетельства «оценщик» с 3 лет до одного года. Это изменение позволит быстрее возвращать квалифицированных оценщиков к работе после устранения нарушений, сохраняя при этом механизм дисциплинарного воздействия.

Внедрение норм законопроекта будет способствовать повышению качества оценочных услуг, укреплению профессиональной дисциплины и созданию более гибкой системы регулирования рынка оценки.

Палата оценщиков – саморегулируемая организация в сфере профессиональной деятельности, созданная в целях осуществления контроля качества оценочной деятельности ее членов, защиты прав и законных интересов оценщиков.

В настоящее время в Казахстане действуют 4 палаты оценщиков, в каждой из которых более трехсот членов, всего оценщиков составляет – 1702.