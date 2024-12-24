Требования к салонам красоты озвучили санврачи

Санврачи напомнили, что у каждого работника салона должна быть личная медкнижка установленного образца с результатами медицинских и лабораторных обследований

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Чтобы не заразиться инфекцией, при посещении салона красоты необходимо обращать внимание на соблюдение правил обслуживания клиентов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет санэпидконтроля

На что необходмио обращать внимание при посещении салона красоты:

- соблюдение персоналом правил личной гигиены. Независимо от того, пришли вы к парикмахеру, на маникюр, педикюр или к косметологу - мастер обязан помыть руки перед началом работы;

- расчески, щетки, ножницы для стрижки волос моются под проточной водой с последующей дезинфекцией химическим методом при полном погружении (дезинфицирующие растворы) или ультрафиолетового облучения после каждого клиента;

- инструменты, используемые для манипуляций с возможным повреждением кожных покровов или слизистых оболочек (маникюр, педикюр, косметические услуги) подвергаются дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации;

- применение, хранение и реализация посетителям парфюмерно-косметической продукции и средств по уходу за волосами, ногтями, кожей проводится при наличии документов, подтверждающих их безопасность;

- у каждого работника должна быть личная медицинская книжка установленного образца с результатами медицинских и лабораторных обследований, гигиеническим обучением.

- каждый клиент обеспечивается запасом чистого белья (полотенца, салфетки, простыни). Применяются пеньюары с чистой салфеткой или одноразовым подворотничком;

- все этапы проведения манипуляций, при которых возможно повреждение кожных, слизистых поверхностей, обеспечивают безопасность клиента.

До и после проведения маникюра, педикюра поверхность кожи и раневого канала подвергается обеззараживанию;

- подушка, подкладываемая под ногу при проведении педикюра, после каждого использования протирается ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором;

- с целью профилактики заражения парентеральными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека, все манипуляции, при которых происходит загрязнение рук кровью, проводятся в резиновых перчатках.