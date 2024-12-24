Требования к салонам красоты озвучили санврачи

Здравоохранение
19
Гульмира Кунапия
корреспондент

Санврачи напомнили, что у каждого работника салона должна быть личная медкнижка установленного образца с результатами медицинских и лабораторных обследований

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Чтобы не заразиться инфекцией, при посещении салона красоты необходимо обращать внимание на соблюдение правил обслуживания клиентов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет санэпидконтроля

На что необходмио обращать внимание при посещении салона красоты:

- соблюдение персоналом правил личной гигиены. Независимо от того, пришли вы к парикмахеру, на маникюр, педикюр или к косметологу - мастер обязан помыть руки перед началом работы;

- расчески, щетки, ножницы для стрижки волос моются под проточной водой с последующей дезинфекцией химическим методом при полном погружении (дезинфицирующие растворы) или ультрафиолетового облучения после каждого клиента;

- инструменты, используемые для манипуляций с возможным повреждением кожных покровов или слизистых оболочек (маникюр, педикюр, косметические услуги) подвергаются дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации;

- применение, хранение и реализация посетителям парфюмерно-косметической продукции и средств по уходу за волосами, ногтями, кожей проводится при наличии документов, подтверждающих их безопасность;

- у каждого работника должна быть личная медицинская книжка установленного образца с результатами медицинских и лабораторных обследований, гигиеническим обучением.

- каждый клиент обеспечивается запасом чистого белья (полотенца, салфетки, простыни). Применяются пеньюары с чистой салфеткой или одноразовым подворотничком;

- все этапы проведения манипуляций, при которых возможно повреждение кожных, слизистых поверхностей, обеспечивают безопасность клиента.

До и после проведения маникюра, педикюра поверхность кожи и раневого канала подвергается обеззараживанию;

- подушка, подкладываемая под ногу при проведении педикюра, после каждого использования протирается ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором;

- с целью профилактики заражения парентеральными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека, все манипуляции, при которых происходит загрязнение рук кровью, проводятся в резиновых перчатках.

#салон красоты #гигиена #санврачи

Популярное

Все
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Худи и свитшоты made in Abai
Второй хлеб: шанс для села и занятость для людей
Автопарк Семея пополнился новыми автобусами
Проекты, укрепляющие надежность энергосистемы
Солнце – дирижер жизни на Земле
Важный культурный ресурс
Вернулись домой с Гран-при
Через «Бахты» в Китай пешком и на машине
Более 500 семей получили квартиры в Туркестане
В Министерстве обороны чествовали лучших военнослужащих
Указ Президента Республики Казахстан
В каждом рисунке – солнце!
Указ Главы государства
«Народных» и «образцовых» стало больше
Диетическое питание будут производить в Акмолинской области
Без сучка и без задоринки
Сплав опыта и целеустремленности
Молодежный задор и упорство
Грядет большое новоселье
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Прокурор Аймаганова высказалась по делу Шерзата
ФИФА объявила лучшего игрока 2024 года
Юные шахматисты Казахстана завоевали 10 медалей в Словении
«Языковой караван» сплачивает
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Число погибших на архипелаге Майотта может превысить тысячу – власти
Мощное землетрясение произошло у берегов Вануату
Бектенов отчитался перед президентом по показателям экономического развития
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Cartier, золото и норковая шапка: мужчина дважды ограбил квартиру в Талдыкоргане
В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений
Макрон посетит Майотту после обрушившегося на остров урагана
Итоги года: от дорог до энергоснабжения – как улучшается инфраструктура Казахстана
76 сельских семей региона получили жилье от государства
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Владимир Путин прилетел в Астану
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером

Читайте также

Свыше 100 тысяч девочек вакцинированы против ВПЧ в Казахста…
Рекомендации пульмонолога: как уберечься от инфекции и пнев…
Национальный научный онкоцентр намерены реорганизовать в Ка…
Минздрав призывает обсудить нововведения в системе ОСМС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]