Трех человек до крови покусала собака на улице в Костанае

Происшествия
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Пострадавшим прохожим потребовалась медицинская помощь.

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В Костанае возле одного из крупных супермаркетов города лайка белого окраса укусила молодого человека и женщину после того, как они пытались ее погладить. Подмогу вызвали сотрудники ТРЦ, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Руководство компании, которая выиграла тендер на отлов бродячих животных, утверждает, что собака не агрессивная.

"Пока мы с полицейскими думали, стрелять в собаку или поймать ее с помощью специальной ветеринарной палки-петли, председатель нашего приюта спокойно подошла к ней, надела на нее поводок, сказала "Пошли со мной", и собака пошла. Позже при обследовании мы обнаружили, что у животного отит, то есть воспаление ушного канала, и любое прикосновение к уху доставляет ему сильнейшую боль. Так что собака просто защищалась - кусала ту руку, которая ей делала больно", - рассказала заместитель председателя ТОО "Надежда плюс kst" Ольга Соловьева.

Тем не менее двум прохожим, которых укусила лайка, потребовалась медицинская помощь.

Сейчас собака находится на карантине и, если в течение 10 дней факт ее бешенства не проявится, то пострадавшим удастся избежать длительного и болезненного лечения.

Между тем, выяснилось, что прохожие видели, как белую лайку на белом поводке к торговому центру привела женщина. Сейчас полицейские совместно с зооволонтерами ищут хозяина животного.

По словам Ольги Соловьевой, камеры видеонаблюдения результата пока не принесли, но на днях к блюстителям порядка обратился мужчина, который назвался хозяином лайки, однако затем "дал заднюю".

Расследование продолжается. Предстоит опрос соседей мужчины, а также его очная ставка с собакой. Если подтвердится, что он - хозяин покусавшего людей животного, то ему грозит штраф в размере 20 МРП за самовыгул собаки.

Зоозащитники настоятельно рекомендуют не трогать животных на улице.

Валентина Мелехова

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