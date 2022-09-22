Трех чиновников департаментов внутреннего госаудита осудили за коррупцию

Чиновников из департаментов внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области и городу Шымкенту осудили за коррупцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

21 сентября Аль-Фарабийским районным судом города Шымкента оглашен приговор в отношении руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по ВКО Е.З. Мараимова, руководителя отдела камерального контроля А.М. Ағабека, заместителя руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по Шымкенту Е.С. Турсунбекова и учредителя ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING» К.К. Кожахметова.

«Вышеуказанные лица обвинялись в получении, даче взятки и посредничестве во взяточничестве за оказание содействия в признании победителем в государственных закупках ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING».

Приговором суда Мараимову назначено наказание в виде 8 лет, Ағабеку – 7 лет 6 месяцев, Кожахметову – 7 лет лишения свободы.

Этим же приговором по факту посредничества во взяточничестве Турсунбекову назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года», – сообщили в Антикоре.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.