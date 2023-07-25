Трех девушек унесло на надувном матрасе в открытое море в Актау

К их поискам привлечен вертолет "Казавиаспаса".

Фото: Kazpravda.kz

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили о поиске трех девушек, которых унесло в открытое море, передает Kazpravda.kz.

"В 51 км от города Актау, силами ДЧС, ПС КНБ, ДП проводятся поиски трех девушек, которых унесло на надувном матрасе в открытое море. Для поисковых работ привлечен вертолет "Казавиаспаса", - говорится в информации.

О результатах поисковых работ будет сообщено дополнительно, добавили в ДЧС.