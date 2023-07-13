Проглотившая батарейку 3-летняя павлодарка полмесяца провела в реанимации

3-летняя девочка получила ожог пищевода, проглотив батарейку в Павлодарской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

Фото: пресс-служба управления здравоохранения Павлодарской области

5 июня в Павлодарскую областную детскую больницу поступила девочка 2020 года рождения, которая повредила пищевод, проглотив плоскую батарейку.

"Девочка поступила с диагнозом "химический ожог в/3 пищевода 2-3 степени. Пневмомедиастинум. Подкожная эмфизема грудной клетки, шеи, лица". Состояние ребенка было тяжёлое за счет дыхательной недостаточности, пневмомедиастинума, химического ожога пищевода, интоксикации", – рассказали врачи.

В реанимации ребенок находился 16 дней. После ее перевели в хирургическое отделение. 1 июля после стационарного лечения маленькую пациентку в удовлетворительном состоянии выписали домой.

Всего, по данным управления здравоохранения региона, за 5 месяцев 2023 года в Павлодарскую областную детскую больницу попали 28 детей, проглотивших инородные предметы.

"Как показывает статистика, чаще всего маленькие дети глотают монеты, мелкие детали от игрушек, пуговицы, серьги, кольца, скрепки, иглы, булавки, канцелярские кнопки, небольшие винтики, гвоздики, зубочистки. Нередки инциденты с мелкими батарейками, магнитами и гидрогелевыми шариками", – поделились в пресс-службе управздрава.