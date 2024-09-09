Вторые сутки разыскивают трехлетнего малыша в области Жетісу

Его ищут около 300 человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ребенок ушел из дома 7 сентября в неизвестном направлении и с тех пор о его местонахождении неизвестно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП области Жетысу

В поисках задействованы около 300 человек, включая сотрудников полиции, Национальной гвардии и волонтеров.

При установлении без вести пропавшего или получении информации о его местонахождении правоохранители просят сообщить по телефонам: +7 7282 60 80 08 - дежурная часть, +7 7282 60 82 33, +7 705 110 55 57 - УКП ДП области Жетысу или по номеру 102.