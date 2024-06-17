Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры в Темиртау

Окно в комнате, где находился ребенок, забыли закрыть

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Малыш остался без присмотра родителей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «Патриот»

Как собщается, взрослые обнаружили пропажу ребенка в квартире слишком поздно. Старшие в обеденное время отвлеклись и забыли закрыть окно в комнате, где находился мальчик.

«Врачи центральной больницы Темиртау приложили все усилия, чтобы вернуть ребенка к жизни, но спасти его не удалось», – проинформировали в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

В данное время на месте происшествия работает полиция.