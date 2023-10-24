Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Петропавловске

Фото: пресс-служба ДЧС СКО

В Петропавловске в результате пожара погиб ребенок, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

Трагедия произошла сегодня, 24 октября. В 10.00 на телефон 101 поступила информация о пожаре в квартире на 9 этаже 10-этажного жилого дома по улице Жукова, 23.

"Через 2 минуты по повышенному рангу вызова (№ 2) на место пожара прибыли расчеты службы пожаротушения ДЧС СКО. К моменту прибытия в квартире горели мебель и домашние вещи. В ходе тушения с подъезда по лестничному маршу эвакуировано 10 человек. В 10.14 пожар был ликвидирован силами службы пожаротушения (12 человек личного состава и 4 единицы техники). В результате пожара получил отравление продуктами горения ребенок, 2020 г. р., который был передан сотрудникам скорой медицинской помощи для проведения реанимационных мероприятий. Врачи констатировали смерть ребенка", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с мамой погибшего ребенка работала психолог службы пожаротушения ДЧС СКО.

По данным пресс-службы, причина и ущерб устанавливаются. Площадь горения составила 25 кв. м.