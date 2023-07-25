3-летняя девочка упала с высоты в Акмолинской области
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Ребенок с серьезными травмами попала в больницу после падения с высоты в Акмолинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
21 июля в городе Косшы девочка 2020 года рождения, оставшись ненадолго без присмотра взрослых, из любопытства взобралась на подоконник и выпала из окна 4-го этажа.
Ребенок с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ребер» находится в детской городской больнице №2 Астаны.