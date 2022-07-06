Трехлетняя девочка выпала с 13 этажа в Нур-Султане

Трехлетняя девочка выпала с 13 этажа и разбилась насмерть в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz.

По данным Департамента полиции столицы, инцидент произошел вечером 5 июля.

"В 21:57 часов из окна квартиры, расположенной на 13 этаже, выпала 3-летняя девочка на козырек магазина. От полученных травм ребенок скончался на месте. В момент трагедии в доме находилась мама", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что для обеспечения безопасности детей в квартире нужно следовать простым правилам:

– не держите окна открытыми, если дома ребенок;

– никогда не рассчитывайте на москитные сетки – дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу;

– установите на окна специальные системы защиты (фиксаторы, блокираторы), чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно;

– отодвиньте всю мебель от окон, это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.