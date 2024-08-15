Весь тренерский состав мужской сборной РК по боксу отстранили от работы

В казахстанском боксе произошли кадровые изменения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса

Фото: пресс-служба президента РК

По информации КФБ, по итогам Олимпиады в Париже состоялся тренерский совет.

«Тренерский состав мужской сборной команды по боксу был полностью отстранен от работы. Решение Казахстанской федерации бокса согласовано с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан», – сообщили в КФБ.

Таким образом освобождены от должности главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба, также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.

Заслуженный тренер РК по боксу Турсынгали Едилов назначен на должность советника президента Казахстанской федерации бокса.

Новый тренерский состав будет представлен позже, добавили в федерации.

Напомним, уже вторую Олимпиаду подряд казахстанские боксеры остаются без золота. Многие эксперты расценивают это как провал.