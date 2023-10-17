Тренинги для дебоширов

По поручению Главы государства в Казахстане ужес­точена ответственность за бытовое насилие. В отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак – «совершение дея­ния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного». Также с 1 июля текущего года вступили в законную силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь полиция перешла от заявительного на выявительный характер регис­трации бытовых правонарушений. Это позволяет возбуждать дела без заявления потерпевших. Для составления протокола достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Помимо усиления административной ответственности за бытовое насилие, исключена возможность повторного примирения сторон.

Законодательные поправки возымели эффект. Число бытовых преступлений снизилось, в том числе убийств и тяжких преступлений.

– Как результат, из 27 тысяч обращений о бытовом насилии только 8 процентов списаны в наряд. До 1 июля их было 60 процентов. Теперь административное производство возбуждается по факту, а это 92 процента обращений о бытовых скандалах. Начато 49 досудебных расследований по фактам телесных повреждений лицам, находящимся в материальной или иной зависимости. По решению суда арестованы шесть тысяч правонарушителей. В суде примирились 13 тысяч семей, – констатировал на брифинге начальник управления Комитета административной полиции МВД Руслан Каржаспеков.

Проводится и профилактическая работа. В частности, выявляются «злостные агрессоры», которым предлагается добровольно пройти тренинги психологической коррекции личности. Уже исследованы пять тысяч семей, определены 200 «агрессоров», из которых только 70 обратились за психологической помощью.

– Необходимо отметить, что в семьях, где агрессор прошел психологический курс, повторно бытовых скандалов не совершалось, – отметил спикер.

Также он проинформировал, что правоохранительные органы совместно с неправительственными организациями оказывают социально-правовую помощь в кризисных центрах.

– В качестве положительного примера необходимо отметить открытие в Караганде единого центра помощи семье. По принципу «одного окна» жертва насилия может получить помощь полиции, опеки, медиатора, юриста, психолога, судебного исполнителя, теолога и волонтера, – сообщил Руслан Каржаспеков.

Работа по предотвращению бытового насилия продолжается. Полицейские предлагают внести ряд законодательных изменений, среди которых общественные работы и обязательное прохож­дение психокоррекционных тренингов для семейных дебоширов. Кроме того, планируется выселять агрессора из жилища, а в защитном предписании предусмотреть запрет на употребление алкоголя и другие табу.