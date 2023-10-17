Тренинги для дебоширов Свежий выпуск 17 октября 2023 г. 3:00 75 Алла Серикбаева В рамках перехода на сервисную модель работы полиции идет активное выявление и ресоциализация «злостных агрессоров». По поручению Главы государства в Казахстане ужесточена ответственность за бытовое насилие. В отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак – «совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного». Также с 1 июля текущего года вступили в законную силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Это позволяет возбуждать дела без заявления потерпевших. Для составления протокола достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Помимо усиления административной ответственности за бытовое насилие, исключена возможность повторного примирения сторон. Законодательные поправки возымели эффект. Число бытовых преступлений снизилось, в том числе убийств и тяжких преступлений. – Как результат, из 27 тысяч обращений о бытовом насилии только 8 процентов списаны в наряд. До 1 июля их было 60 процентов. Теперь административное производство возбуждается по факту, а это 92 процента обращений о бытовых скандалах. Начато 49 досудебных расследований по фактам телесных повреждений лицам, находящимся в материальной или иной зависимости. По решению суда арестованы шесть тысяч правонарушителей. В суде примирились 13 тысяч семей, – констатировал на брифинге начальник управления Комитета административной полиции МВД Руслан Каржаспеков. Проводится и профилактическая работа. В частности, выявляются «злостные агрессоры», которым предлагается добровольно пройти тренинги психологической коррекции личности. Уже исследованы пять тысяч семей, определены 200 «агрессоров», из которых только 70 обратились за психологической помощью. – Необходимо отметить, что в семьях, где агрессор прошел психологический курс, повторно бытовых скандалов не совершалось, – отметил спикер. Также он проинформировал, что правоохранительные органы совместно с неправительственными организациями оказывают социально-правовую помощь в кризисных центрах. – В качестве положительного примера необходимо отметить открытие в Караганде единого центра помощи семье. По принципу «одного окна» жертва насилия может получить помощь полиции, опеки, медиатора, юриста, психолога, судебного исполнителя, теолога и волонтера, – сообщил Руслан Каржаспеков. Работа по предотвращению бытового насилия продолжается. Полицейские предлагают внести ряд законодательных изменений, среди которых общественные работы и обязательное прохождение психокоррекционных тренингов для семейных дебоширов. Кроме того, планируется выселять агрессора из жилища, а в защитном предписании предусмотреть запрет на употребление алкоголя и другие табу. #полиция #бытовое насилие #тренинги #дебоширы