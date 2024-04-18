Третий день тушат пожар в историческом здании Дании

По информации пожарной службы Дании Hovedstadens Beredskab, спасатели продолжают тушить пожар в историческом здании фондовой биржи в Копенгагене, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Изображение сгенерировано Copilot

Периодически пожарные тушат небольшие очаги возгорания, которые возникают на месте пожара.

«Стабилизация отдельно стоящих внешних стен будет продолжаться большую часть дня», — говорится в публикации от 18 апреля.

По оценке службы, работы продлятся еще минимум сутки.

Пожар вспыхнул утром 16 апреля. В результате на башне биржи обрушился 56-метровый шпиль в виде скрученных хвостов четырех драконов. По легенде, он охранял строение от нападений и пожаров.

Накануне, 17 апреля, специалисты приступили к укреплению стен в выгоревшей части здания. Причины пожара пока неизвестны. Здание находилось на реконструкции — там меняли крышу и обновляли фасад.

Здание фондовой биржи построили в XVII веке по заказу короля Кристиана IV. Датская торговая палата владела им с 1857 года. До 1974 года там располагалась Копенгагенская фондовая биржа.