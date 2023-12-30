Три часа искал участковый заблудившихся в буран супругов

"С супругом заблудились в степи. Метель не давала найти дорогу. Мы обратились в службу "112", и нас связали с полицией. Участковый инспектор Абылай Бекмагамбетов приехал за нами на патрульной машине и помог выехать на трассу", – рассказывает жительница Щучинска Валентина Прокопенко.

Но под словом "приехал" подразумевается 3-часовый поиск, осложненный погодными условиями.

"Была нулевая видимость. Я даже свой капот не мог разглядеть из салона. Решил, что надо искать пешком, боясь на служебном авто наехать на заблудившуюся машину. Кругом поле, бушующий ветер, и я не имел представления, в какую сторону идти. Переживал за них, боялся, что машина может заглохнуть и люди замерзнут", – рассказывает участковый инспектор УМПС Биржан Сал Абылай Бекмагамбетов.