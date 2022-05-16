Три человека, в том числе ребенок, утонули в Карагандинской области

Три человека, в том числе ребенок, утонули в выходные дни в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

За прошедшие выходные с 14 по 15 мая подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области осуществили 62 выезда, из них на тушение пожаров и случаев горения – 45, на проведение аварийно-спасательных работ – 12, при этом спасено 4 человека.

В 12:00 часов 14 мая поступило сообщение о том, что в Кусакском сельском округе Актогайского района, в 3 км южнее от села Кошкар, пропали молодой человек 2001 года рождения и подросток 2007 года рождения. Они выехали в сторону реки Кусак и не вернулись.

Поиски проводили сотрудники департаментов по ЧС, полиции, местных исполнительных органов и местные жители – всего 86 человек, 29 единиц техники и 2 плавательных средства.

В 12:35 местные жители в реке обнаружили тело погибшего 2001 года рождения. Второй погибший был найден спасателями в 17:55 на глубине 6 метров. Обстоятельства гибели устанавливаются.

Еще одна трагедия на воде произошла в городе Жезказгане, на Кенгирском водохранилище. В районе дачного общества «Спутник» спасатели извлекли из воды тело молодого человека 2003 года рождения. Обстоятельства гибели устанавливаются.