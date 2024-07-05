Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана

В области Жетысу в честь празднования Национального дня домбры, который в этом году выпадает на 7 июля, будет исполнен «Жетісу күй»

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

Музыкальное произведение Танатара Алшабекова одновременно исполнят 3 тысячи домбристов учреждений культуры районов и городов области, включая детей, посещающих музыкальные кружки. Об этом сообщила пресс-служба акимата области Жетысу, передает Kazpravda.kz

Как уточняют в областном управлении культуры, архивов и документации, в праздничном мероприятии «Үкілі домбыра», которое будет организовано в талдыкорганском парке «Жастар», примут участие музыканты оркестра народных инструментов имени М.Толебаева, фольклорных ансамблей и дети, посещающие кружковые занятия по обучению игре на домбре.

После исполнения кюя вниманию жителей и гостей города будет представлена праздничная концертная программа.

Также на центральных площадях всех районов и городов области будут проведены мероприятия, посвященные Национальному дню домбры, добавили в областном акимате.