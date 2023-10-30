Три условия для инвесторов

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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

В Уральске состоялось торжественное открытие завода по выпуску бигбэгов и вагонных вкладышей для сыпучих грузов.

фото Оксаны Катковой

Новое предприятие размес­тилось на базе Уральского механического завода. За несколько месяцев здесь произведен ремонт более 8 тыс. кв. м административных, произ­водственных и складских площадей, установлено современное оборудование, часть сотрудников уже прошла стажировку.

Сейчас на заводе создано порядка 30 рабочих мест. При выходе на полную мощность тут будет трудоустроено свыше 100 человек, а объем произ­водства составит 5 млн бигбэгов и 60 тыс. вагонных вкладышей в год. Продукция, предназначенная для производителей минеральных удоб­рений, зерна, соли, цемента, соответствует всем стандартам и государственным программам, в том числе в части развития экспорта.

На сегодня это крупнейший проект в регионе, осуществленный в рамках релокации, – частный инвестор вложил в создание производственных мощностей около 3 млн долларов.

– Для нас честь, что официаль­ное открытие предприятия совпало с большим праздником – Днем Респуб­лики, – отметил, приветствуя гос­тей торжества, директор ТОО «Packaging Systems» Герман Медведев. – В декабре прошлого года я впервые приехал в Уральск, а уже в феврале нынешнего мы подписали с Уральским механическим заводом договор по производственной площади. В марте начали ремонт, в сен­тябре запустили производство и отгрузили первую продукцию. Ведем переговоры с крупнейшими предприятиями Казахстана и нацелены как на внутренний рынок, так и на экспорт. Начали поставки в Россию, страны Евросоюза. Сейчас готовится отгрузка в Бельгию.

Мешкотара, как рассказал Герман Медведев, выпускается­ исключительно под заказ, с нанесением печати, информации о продукции, для которой она предназначена.

– Наша задача – стать если не одним из лидеров, то заметным игроком на мировом рынке промышленной упаковки. Когда мы приехали сюда, возникало много административных вопросов, нужна была всесторонняя поддержка. И мы ее получили в лице акима области Наримана Турегалие­ва, руководства управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, региональной палаты предпринимателей «Атамекен», департамента госдоходов, других структур. Это позволило быстро ввести завод в эксплуатацию, начать выпуск продукции. За это большое спасибо. Также хочу выразить особую благодарность руководству и инженерным службам Уральского механического завода, которые ежедневно помогали нам создавать то, что вы сегодня здесь видите, – сказал Герман Медведев.

Нужно в полной мере использовать выгодное географическое положение региона, развивать логистический потенциал, считает руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Нуржан Утепбаев. По его словам, в рамках релокации в регионе уже запущено несколько проектов, по ряду ведутся переговоры.

Как отметил аким области Нариман Турегалиев, новое производство в Уральске, введенное в эксплуатацию в столь короткий срок, – пример выполнения поручений Президента по привлечению инвестиций в экономику.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и местным исполнительным органам ввести системную работу по прив­лечению инвестиций. В текущем году мы привлекли их в основной капитал на 27% больше, чем в прошлом. До конца года должны довести этот показатель до 600 миллиардов тенге. Работа идет на постоянной основе. Я посетил несколько стран для переговоров. Вчера встречался с представителями китайской компании, обсуждал вопросы строительства завода по переработке мяса сайги на территории Жанибекского района. Кроме того, есть предприятия, работающие не на полную мощность. Пустующие цеха нужно сдавать в аренду, это дополнительная прибыль для местных компаний. Перед началом данного проекта я поставил инвесторам три условия: зарегистрироваться на территории Западно-Казахстанской облас­ти, обучить и трудоустроить местных работников, а также создать для них комфортные условия труда, обеспечить технику безопасности. Все эти условия инвесторы выполнили, – сказал аким.

До конца года в регионе планируется запустить еще четыре крупных проекта в пищевой промышленности и стройиндустрии, что позволит привлечь в основной капитал 575 млрд тенге инвестиций.

#уральск #инвестиции #открытие #завод

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