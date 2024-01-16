Три условия успеха

Вопросам прогрессивного развития общества и государства Президент Касым-Жомарт Токаев уделил большое внимание в интервью «Egemen Qazaqstan», придав новый импульс экспертным и общественным дискуссиям.

Как отмечают эксперты, политологи, представители гражданского общества, во главу угла сегодня нужно ставить приверженность общенациональным ценностям, которая формируется в тесном взаимодействии неправительственного сектора и государства.

Необходимо совершенствовать систему общественного конт­роля, поддерживать развитие института медиации, расширять использование инструментов вовлечения общественности в принятие важных государственных решений.

По мнению председателя Граж­данского альянса Акмолинской области Ирины Терентьевой, неправительственный сектор сегодня научился обозначать социальные проблемы, находить их решение. Но теперь перед казахстанцами стоит куда более важная задача – выбрать траекторию дальнейшего развития.

– В интервью Глава государства отметил, что гораздо важнее не то, кем мы были, а то, кем являемся и кем собираемся стать. В стране проведены масштабные политические реформы, сформированы принципы работы «слышащего государства». Но для того чтобы гражданское общество взяло на себя ответственность за дальнейшее развитие страны и нации, необходимо наполнить смыслом национальную идею, – считает эксперт.

При этом она подчеркивает, что для понимания сути национальной идеи сегодня не хватает дис­куссионных площадок. Причем таких, которые бы обеспечивали вовлечение в обсуждение важного вопроса самые разные эксперт­ные слои: на этот счет должны иметь возможность выс­казаться не только политологи, социологи и так далее, но и современная творческая интеллигенция, в том числе режиссеры, писатели, сценаристы...

– Чтобы развиваться, нужны другие подходы к формированию социальной политики, – продолжает Ирина Терентьева. – Ведь очень долго гражданское общество воспринималось несколько однобоко. Считалось, что есть люди, которые нуждаются в поддержке, и есть неправительственный сектор, закрывающий эти запросы. Но гражданское общество подразумевает под собой не только общественных активистов, а всех казахстанцев. Однако большинство наших граж­дан как раз и не вовлечено ни в какие программы социальной ответственности.

Стоит отметить, что в нас­тупившем году Гражданский альянс планирует приступить к реализации программ правового просвещения населения. Но усилия эти могут оказаться тщетными, если представители местных государственных органов не выйдут на открытый диалог с обществом. Ведь часто, как отмечает исполнительный директор Союза юристов Казах­стана Серик Беркамалов, граж­данская инициатива разбивается о чиновничий формализм.

– Приведу самый простой пример, показывающий, как на деле осуществляется концепция «слышащего государства», – говорит эксперт. – Речь идет об институте петиций. Мы знаем, что с юридической точки зрения этот инструментарий выражения общественного мнения будет доступен в апреле нынешнего года, но ранее на электронных платформах была опубликована петиция по поводу ужесточения наказания за семейно-бытовое насилие, которая после резонанс­ного трагического события в конце прошлого года набрала 150 тысяч подписей.

Несмотря на то что закон о петициях еще не вступил в силу, власти выразили поддержку этой общественной инициативе. Об этом в интервью сказал и Президент Касым-Жомарт Токаев. Это значит, что общественное мнение было услышано, и нес­мотря на юридические нюансы, тема нетерпимости к бытовому насилию нашла широкое отражение в государственной политике. Но мы до сих пор на местах продолжаем наблюдать формальное отношение со стороны чиновников более низкого ранга к решению вопросов, лежащих в данной плоскости.

Вице-президент Гражданского альянса Гульнар Курбанбаева считает, что ответственность за эффективную реализацию государственной политики в области развития принципов «слышащего государства» лежит не только на сотрудниках государственного аппарата, но и на самих гражданах страны.

– Не на словах, а на деле Президент Касым-Жомарт Токаев опирается на позицию гражданского общества. Отсюда вытекает тезис о том, что казахстанцы напрямую причастны ко всем реформам, проводимым сегодня, и к результатам их реализации, – считает она, утверждая, что только социальная ответственность каждого может пос­лужить залогом успеха.

По мнению спикера, занимаясь развитием того или иного социального направления, необходимо подходить к вопросу в первую очередь с точки зрения экономической целесообразности.

– Прочитав интервью Главы государства, можно сделать вывод, что если в приоритете сегодня благополучие населения, то все бюджетные программы, направления развития экономики и поддержки бизнеса должны отвечать данному критерию. Ну а полит­экономия – основа решения всех вопросов. И политических, и социальных. Поэтому повсеместно мы должны заниматься повышением не только правовой, но и экономической грамотности населения, – говорит Гульнар Курбанбаева. – А может, экономической даже в первую очередь. Я за то, чтобы экономика рассматривалась как часть всех реализуемых политических реформ и социальных программ, и население должно активно в этом участвовать – стать реальными и ответственными партнерами государства.

Сегодня существует огромное количество инструментов конт­роля за эффективностью расходования бюджетных средств на всех уровнях власти. Это общественные советы, различные экспертные площадки, и граж­данское общество должно научиться активно пользоваться ими. По-другому невозможно стать ответственной нацией, нацеленной на реализацию амбициозных задач.