Три условия успеха Статьи 16 января 2024 г. 1:00 0 Юлия Полонская Достигнуть поставленных перед страной задач можно лишь при условии развития общественной культуры неравнодушия, повсеместной правовой грамотности и высокой социальной ответственности. фото из архива "КП" Вопросам прогрессивного развития общества и государства Президент Касым-Жомарт Токаев уделил большое внимание в интервью «Egemen Qazaqstan», придав новый импульс экспертным и общественным дискуссиям. Как отмечают эксперты, политологи, представители гражданского общества, во главу угла сегодня нужно ставить приверженность общенациональным ценностям, которая формируется в тесном взаимодействии неправительственного сектора и государства. Необходимо совершенствовать систему общественного контроля, поддерживать развитие института медиации, расширять использование инструментов вовлечения общественности в принятие важных государственных решений. По мнению председателя Гражданского альянса Акмолинской области Ирины Терентьевой, неправительственный сектор сегодня научился обозначать социальные проблемы, находить их решение. Но теперь перед казахстанцами стоит куда более важная задача – выбрать траекторию дальнейшего развития. – В интервью Глава государства отметил, что гораздо важнее не то, кем мы были, а то, кем являемся и кем собираемся стать. В стране проведены масштабные политические реформы, сформированы принципы работы «слышащего государства». Но для того чтобы гражданское общество взяло на себя ответственность за дальнейшее развитие страны и нации, необходимо наполнить смыслом национальную идею, – считает эксперт. При этом она подчеркивает, что для понимания сути национальной идеи сегодня не хватает дискуссионных площадок. Причем таких, которые бы обеспечивали вовлечение в обсуждение важного вопроса самые разные экспертные слои: на этот счет должны иметь возможность высказаться не только политологи, социологи и так далее, но и современная творческая интеллигенция, в том числе режиссеры, писатели, сценаристы... – Чтобы развиваться, нужны другие подходы к формированию социальной политики, – продолжает Ирина Терентьева. – Ведь очень долго гражданское общество воспринималось несколько однобоко. Считалось, что есть люди, которые нуждаются в поддержке, и есть неправительственный сектор, закрывающий эти запросы. Но гражданское общество подразумевает под собой не только общественных активистов, а всех казахстанцев. Однако большинство наших граждан как раз и не вовлечено ни в какие программы социальной ответственности. Стоит отметить, что в наступившем году Гражданский альянс планирует приступить к реализации программ правового просвещения населения. Но усилия эти могут оказаться тщетными, если представители местных государственных органов не выйдут на открытый диалог с обществом. Ведь часто, как отмечает исполнительный директор Союза юристов Казахстана Серик Беркамалов, гражданская инициатива разбивается о чиновничий формализм. – Приведу самый простой пример, показывающий, как на деле осуществляется концепция «слышащего государства», – говорит эксперт. – Речь идет об институте петиций. Мы знаем, что с юридической точки зрения этот инструментарий выражения общественного мнения будет доступен в апреле нынешнего года, но ранее на электронных платформах была опубликована петиция по поводу ужесточения наказания за семейно-бытовое насилие, которая после резонансного трагического события в конце прошлого года набрала 150 тысяч подписей. Несмотря на то что закон о петициях еще не вступил в силу, власти выразили поддержку этой общественной инициативе. Об этом в интервью сказал и Президент Касым-Жомарт Токаев. Это значит, что общественное мнение было услышано, и несмотря на юридические нюансы, тема нетерпимости к бытовому насилию нашла широкое отражение в государственной политике. Но мы до сих пор на местах продолжаем наблюдать формальное отношение со стороны чиновников более низкого ранга к решению вопросов, лежащих в данной плоскости. Вице-президент Гражданского альянса Гульнар Курбанбаева считает, что ответственность за эффективную реализацию государственной политики в области развития принципов «слышащего государства» лежит не только на сотрудниках государственного аппарата, но и на самих гражданах страны. – Не на словах, а на деле Президент Касым-Жомарт Токаев опирается на позицию гражданского общества. Отсюда вытекает тезис о том, что казахстанцы напрямую причастны ко всем реформам, проводимым сегодня, и к результатам их реализации, – считает она, утверждая, что только социальная ответственность каждого может послужить залогом успеха. По мнению спикера, занимаясь развитием того или иного социального направления, необходимо подходить к вопросу в первую очередь с точки зрения экономической целесообразности. – Прочитав интервью Главы государства, можно сделать вывод, что если в приоритете сегодня благополучие населения, то все бюджетные программы, направления развития экономики и поддержки бизнеса должны отвечать данному критерию. Ну а политэкономия – основа решения всех вопросов. И политических, и социальных. Поэтому повсеместно мы должны заниматься повышением не только правовой, но и экономической грамотности населения, – говорит Гульнар Курбанбаева. – А может, экономической даже в первую очередь. Я за то, чтобы экономика рассматривалась как часть всех реализуемых политических реформ и социальных программ, и население должно активно в этом участвовать – стать реальными и ответственными партнерами государства. Сегодня существует огромное количество инструментов контроля за эффективностью расходования бюджетных средств на всех уровнях власти. Это общественные советы, различные экспертные площадки, и гражданское общество должно научиться активно пользоваться ими. По-другому невозможно стать ответственной нацией, нацеленной на реализацию амбициозных задач. #президент #мнение #интервью #Egemen Qazaqstan