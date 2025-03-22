Триумф единства и весны

Город утопал в ярких красках, воздух был пропитан радостью, а улицы звенели от смеха и народных песен. Главные площади Петропавловска стали центром грандиозного празднования, которое объеди­нило тысячи людей. За несколько дней до торжества возле городского акима­та появилось огромное зеленое поле – искусственная трава, первый «весенний» газон, ставший первым символом пробуждающейся природы. Вокруг выросли юрты, украшенные национальными орнаментами, появились тематические фотозоны.

– Такое ощущение, что сам воздух стал другим – легким, теплым, наполненным ожиданием чуда! – делились эмоциями жители.

Празднование Наурыза на главной площади города украсили выступления мужской вокальной группы ViVA и уйгурского ансамбля «Юксаль». Ремесленная зона «Қызылжар шеберлері» стала настоящей сокровищницей народного искусства, где мастера представили свои уникальные творения. Так, в одной из юрт работы искусных мастериц лоскутного шитья поражали воображение сложностью узоров и яркостью красок. И каждое изделие было наполнено домашним теплом и уютом.

Особое внимание привлекли юбилейные юрты «Ата-бабалар мұрасы», посвященные 190-летию Шокана Уалиханова, 180-летию Абая Кунанбаева, 125-летию Сабита Муканова и Смагула Садвакасова.

Гвоздем программы стал концерт «Қош келдің, Ұлыстың ұлы күні – Наурыз!», где хедлайнером был популярный певец Мирас Жугунусов.

Состоялось показательное выступ­ление рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Сергея Цырульникова. Легендарный казахстанский силач известен своими невероятными достижениями. В 2006 году он окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева по специальности «преподаватель физической культуры и спорта». Сегодня Сергей известен своими силовыми номерами: это перемещение многотонной техники и удержание нескольких лошадей одновременно. Сергей активно продвигает здоровый образ жизни и является Послом доброй воли Республики Казахстан.

Возле Стелы Независимости развернулась интерактивная площадка «Еңбек ер атандырады», организованная в рамках Года рабочих профессий. В четырех юртах высшие колледжи региона презентовали свои образовательные программы и мастер-классы. Удачной оказалась и зона для детей под названием «Шаттық саябағы». Веселый смех, радостные возгласы, восторженные лица – малыши и их родители с головой окунулись в мир творчества и фантазии. Мастер-классы превратили ребят в юных художников, скульп­торов и дизайнеров: они создавали открытки с национальными узорами, мастерили удивительные оригами, лепили фигурки из воздушного пластилина, собирали бисерные браслеты, «примеряли» аквагрим, превращаясь в сказочных героев.

Просмотр мультфильмов на LED-экране объединил любителей уютного семейного отдыха. В зоне АНК «Бірлігі жарасқан» этнокультурные центры продемонстрировали разнообразие традиций народов Казах­стана. В арт-зоне Creative spot художники и ремесленники представили свои работы, включая живопись, скульп­туру, декоративно-прикладное искусство...

К вечеру начался праздничный концерт. Под зажигательную музыку люди танцевали, пели, водили хороводы и, конечно, поздравляли друг друга. Наурыз в Петропавловске стал настоящим символом весны, обновления и единства. Горожане и гости города наслаждались насыщенной программой, национальной музыкой, традиционной кухней и атмосферой праздника. В этом году Наурыз соб­рал тысячи участников и оставил незабываемые впечатления.