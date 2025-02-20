Триумф казахского кино во Франции

Кино
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Алтын Жумабаева

На Vesoul International Asian Film Festival (Франция) дебютная картина Елзата Ескендира «Авель» получила сразу три престижные награды: Гран-при, приз кинокритиков и приз жюри NETPAC.

Фильм повествует о смятении и безысходности, охвативших жителей заброшенных казахских аулов после распада Советского Союза. Он предлагает глубокий социальный анализ через диалоги с сельчанами, пытающимися найти себя в новых реалиях.

В этом году президентом жюри фестиваля стал Цзя Чжанке – один из самых влиятельных режиссеров современного кино. Его работы «Платформа», «Неизвестное удовольствие», «Мир» и «Прощай, сын мой» завоевали международное признание и получили награды на крупнейших мировых кинофестивалях, включая «Золотого льва» в Венеции за фильм «Старый город». Цзя Чжанке извес­тен своим тонким исследованием социальной реальности Китая.

Vesoul International Asian Film Festival – один из старейших и крупнейших европейских фестивалей, посвященных азиатскому кино. Основанный в 1995-м, он ежегодно представляет сотни фильмов из Азии, открывая новые имена и поддерживая авторское кино.

В разные годы лауреатами фестиваля становились Апичатпонг Вирасетакул, Лав Диас, Джафар Панахи. Программа фестиваля включает не только конкурсные показы, но и ретроспективы, тематические секции, дискуссии с кинемато­графистами и круглые столы, способствующие диалогу между Востоком и Западом.

На фестивале фильм «Авель» представили режиссер Елзат Ескендир и актер Ерлан Толеутай.

#фестиваль #Елзат Ескендира #Vesoul International Asian Film Festival #Авель

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