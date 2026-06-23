Триумф на Бали Спорт 23 июня 2026 г. 5:40 Абзал Камбар Сборная Казахстана по паракарате триумфально завершила выступление на V чемпионате Азии по версии WKF, который прошел на Бали (Индонезия). В континентальном смотре лучших мастеров из семи стран наши спортсмены продемонстрировали высочайший класс, завоевав первое общекомандное место. На высшую ступень пьедестала поднялись Ляззат Жусупова, Назгуль Измагамбетова и Нуржайна Жаннетова. Бронзовыми призерами стали Рустам Билялов, Азиза Ибраимова и Ерлан Нурмагамбетов. Этот успех превзошел показатели прошлого года в Узбекистане (2 золота, 1 серебро и 4 бронзы). #чемпионат Азии #WKF #паракаратэ