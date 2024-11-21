Триумфальный «Экспромт» и неудержимый «Тумар»

Настоящий фурор на международном хореографическом конкурсе Dance Heroes в Астане произвели петропавловские ансамбли «Экспромт» и «Тумар». Они продемонстрировали высокое мастерство и стали обладателями четырех Гран-при и четырех первых мест!

Конкурс собрал лучших танцоров из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Как отметила Виктория Новицкая, хореограф коллектива «Экспромт», соревнование оказалось сложным:

– Была жесткая конкуренция. Но мы справились и привезли замечательные призы! Каждая победа – это не только радость, но и ответственность. Мы видим, что способны на большее, и уже строим новые планы...

– Это был действительно масштабный конкурс, – считает руководитель ансамбля «Тумар» Акерке Муслимова. – Наш коллектив выступил достойно и завоевал призовые места.

Позади месяцы репетиций. Отработка каждого движения и создание эффектных номеров позволили участникам выйти на сцену с абсолютной уверенностью.

«Экспромт» удивил жюри сложными постановками, продемонстрировав синхронность движений, пластику и артистизм. «Тумар» покорил зрителей и судей харизмой, энергетикой и уникальным сочетанием традиционных и современных танцевальных стилей.

Напомним, что ранее «Тумар» привез четыре Гран-при и три первых места с международного конкурса Golden Fleece в Грузии. Ансамблю «Тумар» пять лет, здесь занимаются 180 детей. Народному театру танца «Экспромт» более 30 лет. Первым руководителем была Ирина Стельмах, организовавшая ансамбль из талантливых студентов. Сегодня слаженным коллективом руководит Алена Маринец.