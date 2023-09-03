Трое человек сгорели в пожаре в Астане

Происшествия
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Аманжолова Айман
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Сегодня ночью в  01:25 в Службу пожаротушения города Астаны поступило сообщение о пожаре по  ул.Титова, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: kazpravda.kz

На момент прибытия пожарных подразделений в 2-х квартирном жилом доме происходило горение на площади 70 м.кв. Силами огнеборцев из горящего дома был спасен мужчина 1970 г.р.

В ходе проведения разведки и тушения пожарными обнаружены тела двух мужчин 1983 г.р. и 1970 г.р. и женщины 1971 г.р.

Пожар полностью был ликвидирован в 02:55.

По предварительной версии причиной пожара мог стать малокалорийный источник огня - сигарета.

МЧС просит соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не оставляйте непотушенные спички, сигареты и другие источники огня.

#Астана #смерть #пожар #сигарета

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