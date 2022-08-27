Трое детей лишились матери в результате ДТП в Шымкенте

Трое детей остались без матери в результате ДТП. Жуткая авария произошла в городе Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

26 августа на пересечении проспекта Байдибек би и улицы А. Кошерова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин Toyota Camry и Audi S8.

В результате ДТП пассажирка Toyota Camry скончалась на месте происшествия, а троих малолетних детей с разными телесными повреждениями доставили в городскую детскую больницу.

Водителям автомашин и двум пассажирам оказали медицинскую помощь в городской клинической больнице, после чего они отпущены домой.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи уголовной «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится досудебное расследование.