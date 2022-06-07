Трое детей утонули в Актюбинской области. Мальчикам было по 4-5 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на AstanaTV.

Двое братьев с друзьями пошли на речку, что в километре от поселка. Когда один из них стал тонуть, остальные попытались его вытащить. Но не рассчитали силы. Самый старший из компании бросился за помощью в поселок. Однако, когда взрослые прибежали на берег, было уже поздно. По словам спасателей, это первая гибель на воде с момента открытия купального сезона.

"Незамедлительно по поступлению сообщения наши подразделения выехали на место происшествия. По прибытию было установлено, что четверо детей без присмотра взрослых играли на берегу водоема. Трое детей утонули", – сообщил начальник управления ДЧС Актюбинской области Нурлыбек Айжарыков.





