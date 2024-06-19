Трое детей утонули в водоемах Северного Казахстана

«16 июня с 16.30 в городе Тайынше силами спасателей, полицейских и волонтеров проводились поиски подростков 2008 года рождения. Один проживал в Тайынше, другой – в Атбасаре. Оба граж­дане Республики Таджикистан, друг другу приходились двоюродными братьями. Утонули в реке Чаглинке. Тела обнаружены, извлечены из воды», – сообщает пресс-служба ДЧС СКО.

Тело утонувшего школьника в Петропавловске до сих пор найти не могут.

Спасатели напоминают, что в СКО насчитывается более 2 000 озер, но купаться разрешено лишь в 60 из них, нарушителям грозит административная ответственность. В Петропавловске для купания доступны озеро Пестрое и городской пляж на реке Есиль.