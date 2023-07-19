Трогательную музыкальную встречу с труженицей тыла Марией Сереченко организовали военнослужащие Национальной гвардии РК

Общество
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Гвардейцы провели концерт прямо во дворе дома 97-летней жительницы Усть-Каменогорска. Военнослужащие пригласили Марию Федоровну на почетное место в импровизированном зрительном ряду. Замес­титель главно­командующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе Кайрат Умбетов вручил ей цветы, подарочный набор. Тепло поблагодарил пенсионерку за вклад в Победу.

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Марии Федоровне было 16 лет, когда началась война. Сначала девушка училась в Шемонаихе на тракториста, затем ее призвали на курсы снайперов. В ноябре 1943-го она попала на Карельский фронт. В ее обязанности входило восстановление разрушенных боями железнодорожных путей. Помогала вытаскивать раненых, чтобы эвакуировать их санитарным поездом. Испытала все ужасы фронта: бомбежки, тяжелый физический труд, гибель товарищей. После войны, в 1946-м, Мария вернулась в родной Восточный Казахстан, в Шемо­наиху, где долгие годы трудилась в совхозе. Награждена медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», юбилейными наградами.

Военный духовой оркестр исполнил для ветерана хиты советских лет, любимые вальсы и марши, военно-патриотические песни из репертуара независимого Казахстана. На неожиданный концерт моментально собрались жители. Люди аплодисментами поддерживали солистов и музыкантов. В какой-то момент офицер и одна из женщин закружились в вальсе.

– Мы обязательно еще споем на мое столетие! – пообещала растроганная до слез 97-летняя пенсионерка.

Как отметил заместитель главнокомандующего Национальной гвардией, встречи с ветеранами и тружениками тыла стали приятной эмоциональной частью работы традиционной информационно-пропагандистской группы, которая прибыла в регион. В этом году ее деятельность проходит под эгидой 25-летия Астаны. Основная задача – разъяснение родителям и молодежи престижности службы в рядах гвардии, популяризация карьерных возможностей и социальной защищенности воен­ных. Похожие музыкальные вечера, безусловно работающие на имидж Национальной гвардии, запланированы также в Курчумском и Шемонаихинском районах Восточного Казахстана.

#Усть-Каменогорск #Нацгвардия #ветераны #ВОВ #музыкальные вечера

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