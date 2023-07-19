Трогательную музыкальную встречу с труженицей тыла Марией Сереченко организовали военнослужащие Национальной гвардии РК
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
Гвардейцы провели концерт прямо во дворе дома 97-летней жительницы Усть-Каменогорска. Военнослужащие пригласили Марию Федоровну на почетное место в импровизированном зрительном ряду. Заместитель главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе Кайрат Умбетов вручил ей цветы, подарочный набор. Тепло поблагодарил пенсионерку за вклад в Победу.