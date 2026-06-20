Троих пациентов направили в Павлодар авиацией МЧС

Оба рейса выполняли командир воздушного судна Ержан Базаров и второй пилот Азамат Кабден
Накануне в регионе была организована транспортировка трёх пациентов, нуждавшихся в экстренной медицинской помощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
Из села Баянаул в областной центр вертолётом «Казавиаспас» МЧС экстренно был доставлен мальчик 2013 года рождения.
Также авиацией МЧС из села Аккулы в Павлодар оперативно были доставлены два пациента, нуждавшиеся в срочной медицинской помощи, девочка 2011 года рождения и женщина 1972 года рождения.
Оба рейса выполняли командир воздушного судна Ержан Базаров и второй пилот Азамат Кабден. Слаженная работа экипажа и бригады санитарной авиации позволила успешно завершить рейсы.
Пациенты доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего лечения. Авиация МЧС готова к выполнению задач любой сложности.