Троих подростков унесло течением в Актобе, двое погибли
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В городе Актобе в неразрешенном для купания месте утонули двое подростков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.
Трагедия произошла 5 июня на реке Елек. Трое подростков купались в неустановленном месте (у моста в районе АЗФ в Актобе), когда их унесло течением.
Одному ребенку удалось выбраться. Двое других утонули. По предварительной информации, 16-летние подростки не умели плавать.
В 16:30 водолазы-спасатели нашли тела детей в 100 метрах от берега на глубине 3,5 метра.