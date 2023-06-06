Троих подростков унесло течением в Актобе, двое погибли

В городе Актобе в неразрешенном для купания месте утонули двое подростков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

Фото: instagram.com/aqtobe_tjd

Трагедия произошла 5 июня на реке Елек. Трое подростков купались в неустановленном месте (у моста в районе АЗФ в Актобе), когда их унесло течением.

Одному ребенку удалось выбраться. Двое других утонули. По предварительной информации, 16-летние подростки не умели плавать.

В 16:30 водолазы-спасатели нашли тела детей в 100 метрах от берега на глубине 3,5 метра.